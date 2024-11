Conan O’Brien será el anfitrión de los Óscar 2025

No es un secreto que la recepción de los Premios Óscar no ha sido la mejor en los últimos años. Muchos han señalado que Jimmy Kimmel, el presentador de múltiples ceremonias, no era entretenido de ver, ya que bastantes personas deseaban ver a alguien como Conan en el escenario. Bueno, sus deseos se harán realidad.

De acuerdo con Variety, Conan O’Brien será el anfitrión principal en la Ceremonia Número 97 de los Premios Óscar, la cual se llevará a cabo el próximo año. El actor y comediante respondió con el siguiente mensaje y un divertido video en redes sociales:

“Estados Unidos lo exigió y ahora está sucediendo: la nueva Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell. En otras noticias, soy el anfitrión de los Óscar”.

Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host! Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq — The Academy (@TheAcademy) November 15, 2024

Por su parte, esto fue lo que comentaron Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Janet Yang, presidenta, en un comunicado en conjunto:

“Estamos encantados y honrados de tener al incomparable Conan O’Brien como presentador de los Oscar este año. Es la persona perfecta para ayudar a liderar nuestra celebración mundial del cine con su humor brillante, su amor por las películas y su experiencia en televisión en vivo. Su notable capacidad para conectar con el público unirá a los espectadores para hacer lo que los Óscar hacen mejor: honrar a las películas y cineastas espectaculares de este año”.

Considerando que esta era la elección de muchos, es probable que la participación de Conan atraiga la atención de un gran grupo de personas. Te recordamos que la Ceremonia Número 97 de los Premios Óscar se llevará a cabo el 2 de marzo de 2025. En temas relacionados, Deadpool & Wolverine competirá por un Óscar. De igual forma, estos fueron los ganadores del año pasado.

Nota del Autor:

Conan O’Brien es un gran comediante. Esta es una buena elección para anfitrión de un evento de este tipo. Si bien no veremos una serie de tiradas como Ricky Gervais, sí tendremos muchas risas y una que otra burla subida de tono.

Vía: Variety