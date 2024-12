Nuevo gameplay de Game of Thrones: Kingsroad

A Song of Ice and Fire ha tenido un gran éxito en el mundo de los libros, algo que se ha replicado en las series de Game of Thrones y House of the Dragon. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los videojuegos, en donde han pasado años desde la última vez que visitamos Westeros de forma interactiva. Afortunadamente, esto cambiará con la llegada de Game of Thrones: Kingsroad, del cual se ha revelado nuevo gameplay.

Game of Thrones: Kingsroad es un RPG de mundo abierto que se desarrolla durante los eventos de la serie. Aquí tomamos el control de un miembro de la Nights Watch, quien se adentra Más Allá del Muro con el objetivo de pelear contra salvajes y espectros. Ahora, gracias a que Netmarble, los desarrolladores, compartieron un extenso gameplay del título, ya sabemos cómo será posible todo esto.

Aunque originalmente Game of Thrones: Kingsroad solo estaba pensado para dispositivos móviles, se ha confirmado que el título también estará disponible en PC, por lo que una versión para consolas no debería descartarse. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento específica, aunque se espera que esta entrega llega a nuestras manos en algún punto del 2025.

Considerando el gran empuje que Warner Bros. le quiere dar a esta propiedad, quizás veamos más juegos de Game of Thrones en un futuro. En temas relacionados, una película de Game of Thrones está en camino. De igual forma, esta es la fecha de estreno para A Knight of the Seven Kingdoms.

Nota del Autor:

Como fan de los videojuegos y Game of Thrones, me encantaría ver un buen jugo de Game of Thrones, pero esto no va a suceder hasta que Warner Bros. deje de inspirarse en la serie, y tome a los libros como principal punto de referencia. Sería increíble ver algo estilo The Witcher con Brienne o un caballero explorando Westeros después de la Guerra de los Cinco Reyes, como en el cuarto libro.

Vía: Netmarble