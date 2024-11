Ya están trabajando en película oficial de Game of Thrones

Estos últimos han salido muchas series de diversos temas, pero parece que lo más llamativo ha sido la fantasía medieval, pues el interés de la gente por Game of Thrones fue latente, a tal punto de que en cada estreno todos hablaban de lo interesante que fue su lore y personajes. De hecho, salieron series derivadas como House of The Dragon, pero ahora Warner quiere dar un paso más allá, por lo que aprovecharán presupuesto para llevar a la franquicia a un nuevo formato.

Se han dado los primeros pasos para una posible película ambientada en este universo, según reportan los medios especializados. Aunque el proyecto se encuentra en una fase inicial, sin cineasta, guionista ni elenco confirmados, la compañía está evaluando cómo llevar la icónica historia a la pantalla grande, lo cual representa un giro significativo en su estrategia hacia la saga.

Históricamente, la idea de una película no es nueva. Durante la emisión de la serie, sus showrunners, David Benioff y Dan Weiss, discutieron la posibilidad de terminar la historia con una trilogía cinematográfica, idea que también atrajo al propio George R. R. Martin. Sin embargo, HBO en ese entonces optó por mantener el formato televisivo, buscando preservar el prestigio del programa como un proyecto exclusivo para su cadena.

Desde el final de Game of Thrones en 2019, los cambios en las estructuras de dirección en Warner y HBO han abierto nuevas posibilidades para los cruces entre cine y televisión. Esto subraya que ya no existen barreras rígidas entre el cine y la televisión para las franquicias de género, lo que ahora posiciona a esta marca millonaria como un candidato potencial para un tratamiento similar.

Aunque el contenido de ya se ha proyectado de manera limitada en cines, la nueva iniciativa podría representar un salto más ambicioso para la franquicia en términos de escala y alcance. Además de hacer que los nuevos fanáticos vean toda la serie una vez más para estar al día.

Recuerda que todas las temporadas están disponibles en MAX.

Vía: Hollywood Reporter