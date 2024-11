Eevee protagoniza la nueva expansión de Pokémon Scarlet y Violet

Se ha anunciado que la nueva expansión Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas, estará disponible a nivel mundial a partir del 17 de enero de 2025. Está diseñada para resaltar a Eevee y sus evoluciones, los cuales aparecerán en versiones de Pokémon ex Teracristal Astrales, atrayendo tanto a coleccionistas como a jugadores. Los productos estarán disponibles en formatos como la Caja de Entrenador Élite, entre otros que incluirán accesorios inspirados en este Pokémon y sus diferentes formas evolutivas, reconocidas por ser de las más populares entre los fanáticos.

La expansión también presenta cartas con ilustraciones de rareza especial que mostrarán una variedad de estilos visuales únicos y efectos detallados. Además, introduce dos sets paralelos prémium que destacan por un grabado en relieve de fondo con los íconos de Poké Ball y Master Ball. Estas cartas incluirán seis cartas de Entrenador AS TÁCTICO, diez Pokémon ex, quince Pokémon ex Teracristal y una variedad de cartas con rarezas como Rara Ultra y Rara Híper, algunas de ellas doradas y también grabadas en relieve.

Para los coleccionistas, la expansión se ampliará a lo largo de 2025 con nuevos productos prémium. Entre estos se encuentra la colección superprémium de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas, que estará disponible el 16 de mayo, y una edición prémium con figura que será lanzada el 26 de septiembre. Estos productos ofrecen una oportunidad de completar la colección con artículos exclusivos.

Checa en que productos podrás encontrar las cartas:

– Caja de Entrenador Élite de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas (disponible el 17 de enero de 2025): Incluye nueve paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas, una carta de promoción de estilo Rara Ilustración de Eevee y varios accesorios del juego.

– Álbum para colecciones de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas (disponible el 17 de enero de 2025): Incluye cinco paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas y un álbum con capacidad para 378 cartas en total (nueve por página).

– Colección con póster de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas (disponible el 17 de enero de 2025): Incluye tres paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas; tres cartas de promoción de Vaporeon, Jolteon y Flareon, y un póster reversible a tamaño real de Eevee y sus Evoluciones.

– Colección con pegatinas especiales de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas (disponible el 17 de enero de 2025): Incluye tres paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas, una carta holográfica de promoción de Leafeon, Glaceon o Sylveon, y una hoja con pegatinas para personalizar portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

– Minilata Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas (disponible el 7 de febrero de 2025): Incluye dos paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas; una carta con ilustraciones de Vaporeon, Jolteon, Flareon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Sylveon o Espeon (reproduciendo la imagen de la lata), y una moneda inspirada en Eevee.

– Caja Sorpresa de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas (disponible el 7 de febrero de 2025): Incluye cuatro paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas, una elegante caja con cuatro divisores y una carta de promoción grabada en relieve, elegida al azar, de Eevee o de una de sus Evoluciones en forma de Pokémon ex Teracristal Astral.

– Lote de paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas (disponible el 7 de marzo de 2025): Incluye seis paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas.

– Colección especial con bolsa para accesorios de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas (disponible el 25 de abril de 2025): Incluye cinco paquetes de mejora de Escarlata y Púrpura-Evoluciones Prismáticas y una divertida bolsita para accesorios con la forma de un sonriente Eevee.

Recuerda que también puedes probar la nueva app que se ha lanzado esta semana en iOS y Android.

Vía: Pokémon