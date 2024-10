Primeros eventos especiales para Pokémon TCG Pocket

Pokémon Trading Card Game Pocket ya está disponible en dispositivos móviles en todo el mundo. Con el juego ya en las manos de los jugadores, The Pokémon Company ha revelado los detalles del primer gran evento para este título, en donde todos los interesados pueden obtener cartas únicas para su colección.

Aunque la información específica sigue siendo un misterio, The Pokémon Company ha revelado dos nuevos eventos para Pokémon TCG Pocket, en donde será posible obtener cartas especiales. El primero de estos gira alrededor de Lapras EX, mientras que el segundo es un Wonder Pick creado en torno a Meowth.

Lamentablemente, los detalles son un misterio, y por el momento se desconoce cuándo es que estos eventos estarán disponibles. Sin embargo, esto deja en claro que The Pokémon Company y DeNa están listos para darle un soporte continúo a este juego, algo que le asegura una larga vida, algo que es muy importante considerando todas las microtransacciones disponibles aquí.

Te recordamos que Pokémon TCG Pocket ya está disponible como free-to-play en dispositivos móviles. En temas relacionados, puedes checar nuestro Hands-On del título aquí. De igual forma, este es el tráiler de lanzamiento del juego.

Nota del Autor:

Solo ha pasado un día, y parece que todo el mundo ya está coleccionando cartas. Aunque el aspecto competitivo deja mucho qué desear, especialmente para los fans del TCG tradicional, el aspecto de colección está muy bien logrado, y es la estrella de esta experiencia.

