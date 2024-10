Después de meses de espera, Pokémon Trading Card Game Pocket ha llegado a dispositivos móviles. Esta es una experiencia enfocada casi por completo al coleccionismo de cartas digitales, aunque aún posee un elemento de competitividad. Lo mejor de todo, es que es gratuito.

En estos momentos ya puedes ingresar a la App Store o Google Play Store y descargar Pokémon TCG Pocket completamente gratis. Este es un free-to-play, por lo que puedes utilizar dinero real en una tienda digital para obtener una serie de elementos cosméticos, así como pagar una suscripción a un paquete premium. Considerando que la experiencia va comenzando, será interesante ver qué tan adictivo será este juego.

El enfoque de Pokémon TCG Pocket está en abrir sobres con cartas. El juego te proporciona dos completamente gratis cada día, aunque al completar misiones, subir de nivel, y gastar dinero real, puedes obtener un recurso especial con el cual adelantar el tiempo. Junto a esto, el aspecto competitivo nos presenta una versión mucho más sencilla de lo que encontramos en el juego de cartas físico, por lo que es mucho más accesible.

Recuerda, Pokémon TCG Pocket ya está disponible para su descarga en dispositivos iOS y Android. En temas relacionados, puedes checar nuestro Hands-On de este juego aquí. De igual forma, estos serían los iniciales de Pokémon: Legends Z-A.

Nota del Autor:

Esta es una experiencia adictiva. Después de jugar Pokémon TCG Pocket en el previo al que asistí, no podía esperar para seguir jugando, y ahora que está disponible, no he podido soltar el celular incluso en estos momentos. El juego va a ser una constante en mi vida.

Vía: Pokémon