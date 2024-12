Fecha de estreno para el próximo spinoff de Game of Thrones

La franquicia de Game of Thrones ha sabido prevalecer en el mercado, a pesar de que claramente su serie principal terminó hace mucho tiempo, y eso es con algunos programas derivados como House of The Dragon y hasta la película oficial que se acaba de confirmar hace poco tiempo. De igual forma hay un programa que abarcará acontecimientos alternos del cual no se ha dicho, pero parece que este silencio por parte del equipo de producción se acaba de terminar.

Según lo informado, Warner Bros. Discovery ha confirmado que A Knight of the Seven Kingdoms llegará a las pantallas en el verano de 2025. Basada en la novela corta The Hedge Knight de George R.R. Martin, la serie seguirá las aventuras de Ser Duncan the Tall (interpretado por Peter Claffey) y el joven príncipe Aegon “Egg” Targaryen (interpretado por Dexter Sol Ansell) mientras recorren Poniente un siglo antes de los eventos principales.