Después de la decepción que fue el final de Game of Thrones, la propiedad pasó a descansar por un par de años. No fue sino hasta House of the Dragon que el mundo creado por George R.R. Martin volvió a ser popular. Ahora, Warner Bros. ha revelado un nuevo juego que nos llevará a Westeros, aunque tal vez no de la forma que a muchos les gustaría.

Por medio de un nuevo tráiler, Warner Bros. confirmó Game of Thrones: Kingsroad. Este es un nuevo hack and slash que nos dará la oportunidad de convertirnos en un miembro de la Night’s Watch, en donde tendremos que enfrentarnos a los peligrosos White Walker mientras defendemos el Muro, y hasta podremos interactuar con el Jon Snow de Kit Harrington. Sin embargo, esta experiencia no va a llegar a consolas o PC, sino que será una exclusiva de móviles.

Hace tiempo, Warner Bros. reveló que una de las cuatro propiedades que pensaba expandir con nuevas historias y productos de todo tipo era Game of Thrones. Ahora, gracias a una colaboración Netmarble, el primer paso en este nuevo camino para esta serie ha comenzado. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para Kingsroad, pero estará disponible en dispositivos iOS y Android en algún punto del 2025.

Considerando la popularidad que tuvo Game of Thrones en su momento, la verdad es que no vimos muchos juegos de la serie, con el caso más destacado siendo el trabajo de Telltale Games. Considerando el gran enfoque narrativo de A Song of Ice and Fire, parece que los estudios no saben cómo aprovechar esta propiedad, incluso si su mundo es lo suficientemente vasto para explorar muchos géneros. En temas relacionados, una película de Game of Thrones ya está en camino. De igual forma, George R.R. Martin quería más temporadas de la serie.

Nota del Autor:

El mundo de A Song of Ice and Fire es tan extenso que enfocarse en lo que ya vimos de la serie suena como un desperdicio, pero también entiendo que Warner Bros. tiene que ir por lo popular. Me encantaría ver más un hack and slash de Duncan y sus viajes, un mundo abierto durante la Guerra de los Cinco Reyes, o hasta un sim de construcción en Essos, esas son ideas más interesantes.

Vía: Game of Thrones: Kingsroad