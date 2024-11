El empresario Zhang Yiming, cofundador de ByteDance y de la popular aplicación TikTok (conocido como Douyin en su país natal), se ha convertido en el hombre más rico de la nación china. Con tan solo 41 años de edad, y a pesar de haberse retirado de la compañía en 2021, la fortuna de Yiming se encuentra alrededor de 43.9 mil millones de dólares, según las estimaciones del Hurun Research Institute.

TikTok se ha convertido en una de las plataformas de mayor valor en el mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles. En 2023, tuvo un récord de ingresos al haber generado aproximadamente 110 mil millones de dólares. Esto logró que ByteDance, compañía desarrolladora de la aplicación, entrara en el Top 5 de empresas más valiosas de toda China.

Sin embargo, no todo es color de rosa para el titán asiático. El gobierno de los Estados Unidos de América ha intentado múltiples veces prohibir la aplicación en suelo estadounidense. La administración de Joe Biden alega que TikTok es un peligro para la juventud por sus cualidades adictivas, lo que puede presentar una seria amenaza para la seguridad nacional debido a las profundas relaciones entre Zhang Yiming, ByteDance y el gobierno chino.

El pasado mes de abril, el gobierno estadounidense aprobó una ley que forzaría que ByteDance vendiera la plataforma a otra compañía que se encontrara fuera del territorio chino y que no tuviera ningún lazo estrecho con el gobierno de Xi Jinping. De no acatar esta orden, TikTok podría ser prohibida en Estados Unidos. ByteDance ha aclarado que no tiene ninguna intención en vender la aplicación a otra compañía, por lo que TikTok tiene un futuro incierto en occidente.

Vía: HURUN