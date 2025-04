Así puedes generar imágenes estilo Ghibli totalmente gratis

En caso de que algunos no lo hayan notado, en la última semana se puesto en tendencia una oleada de generación de imágenes estilo Ghibli que fueron realmente elaboradas por ChatGPT de OpenAI, donde se recrean de manera bastante creíble respecto a las fotografías o memes originales. Y a pesar de que elaborarlas está a un par de clicks, hay quienes no están tan acostumbrados a usar dichas herramientas, pero que no quieren perderse la moda pasajera.

La empresa ha anunciado que su generador de imágenes basado en GPT-4o ya está disponible para todos los usuarios, incluidas las cuentas gratuitas. Esto significa que cualquier persona puede crear imágenes con estilos personalizados, como el popular estilo del estudio, sin necesidad de pagar una suscripción. Anteriormente, esta función solo estaba disponible para quienes contaban con Plus, lo que limitaba el acceso a sus capacidades avanzadas.

Para generar una imagen con estilo Ghibli, solo hay que seguir estos pasos:

1.- Ingresar a la app de ChatGPT o a ChatGPT.com.

2.- Iniciar sesión con la cuenta de usuario.

3.- Pulsar sobre el botón ‘+’ y adjuntar la imagen que se quiere convertir.

4.- Escribir un prompt como: “Convierte esta imagen al estilo de Studio Ghibli”.

5.- Esperar a que el sistema genere la imagen, lo que puede tomar unos segundos o, en algunos casos, un par de minutos.

Si bien el estilo es uno de los más populares, las posibilidades de generación de imágenes con GPT-4o van mucho más allá. Los usuarios han comenzado a experimentar con otras tendencias, como la creación de muñecos de acción personalizados basados en su propia apariencia . Con esta herramienta, cualquier imagen puede ser transformada según la creatividad y preferencias de cada persona.

Es importante señalar que, aunque la generación de imágenes ahora es gratuita, existen algunas limitaciones. OpenAI ha impuesto restricciones en la cantidad de imágenes que pueden crearse por día para los usuarios sin suscripción. Aun así, la inclusión de esta función en las cuentas gratuitas marca un paso importante en la accesibilidad a herramientas avanzadas de inteligencia artificial.

