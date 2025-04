Coyote Vs. Acme obtiene fecha de estreno en los cines

Desde hace un par de años surgió una disputa muy fuerte en Warner Bros., dado que algunas películas y series fueron canceladas a pesar de haberse terminado de grabar y editar, esto se debió a que la empresa no quería gastar dinero en publicidad y demás inversiones que quizá no volverían en forma de ganancias. Sin embargo, otras compañías se enteraron de esto y una cinta llamada Coyote vs. Acme fue rescatada, confirmando que llegará muy pronto a todas las salas del cine en el mundo.

Después de un complicado camino, la cinta finalmente llegará a los cines en 2026. La producción híbrida de live action y animación de Looney Tunes ha sido adquirida por Ketchup Entertainment, compañía que también se encargó de la distribución de El día que la tierra Explotó. Por lo que los fanáticos de lo clásico disfrutarán más de estos dibujos animados que no regresaban desde la no tan querida Space Jam 2. Dirigida por David Green y protagonizada por Will Forte, John Cena, Lana Condor y Tone Bell, la historia sigue a Wile E. Coyote en su decisión de demandar a la compañía ACME por el mal funcionamiento de sus productos. Con la ayuda de un abogado, el personaje se enfrentará a la poderosa empresa liderada por el personaje de Cena, dando lugar a una historia cargada de humor y nostalgia. Originalmente anunciada en 2019 y archivada en 2023 como una deducción fiscal, la película fue objeto de fuertes críticas debido a la decisión del estudio de no estrenarla. Sin embargo, la reciente adquisición por parte de Ketchup Entertainment permitirá que la producción vea la luz y llegue a la audiencia que tanto la esperó. Gareth West, director ejecutivo, destacó que la cinta es “una combinación perfecta de nostalgia y narrativa moderna” y aseguró que logrará conectar con los fanáticos de siempre y con nuevas generaciones. Con este estreno, Looney Tunes reafirma su lugar en la historia de la animación y Warner Bros. busca recuperar la confianza de su audiencia. Vía: GZ