Surgen sorpresas en relación a la temporada 3 de House of The Dragon

El año pasado la fiebre por las obras de George R.R. Martin siguió mucho más que viva, y eso se debió al estreno de la segunda temporada de House of The Dragon, obre derivada de Game of Thrones, la cual se centra en el legado Targaryen antes de los acontecimientos que ya conocemos. A la serie le ha ido tan bien que la tercera oleada de episodios ya se confirmó, y justamente han surgido sorpresas que los fanáticos de la era medieval fantástica no se van a querer perder.

La empresa de HBO ha confirmado el inicio del rodaje de la tercera temporada, la exitosa precuela basada en Fire & Blood, la obra que narra la turbulenta historia de la dinastía antes mencionada. De hecho tras el estreno, muchos usuarios han querido volver a ver toda la obra anterior para conectar con todos los personajes. La nueva entrega contará con ocho episodios y se está filmando en el Reino Unido, con la promesa de elevar aún más la intensidad del conflicto. Ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones, la serie sigue la guerra civil conocida como la Dance of the Dragons, que dividió a la Casa Targaryen y sacudió Westeros. El elenco principal regresa en su totalidad, con Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint y Rhys Ifans retomando sus papeles, junto a Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y otros. Además, la temporada suma nuevas incorporaciones, como Tommy Flanagan (Sons of Anarchy), Dan Fogler (Fantastic Beasts) y James Norton (Happy Valley), quienes interpretarán a personajes clave en la trama. Ryan Condal sigue al frente como showrunner y productor ejecutivo, con la colaboración de George R.R. Martin. La dirección de los episodios estará a cargo de Clare Kilner, Nina López-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere, quienes tienen la tarea de llevar a la pantalla la épica guerra civil que marcará el destino de los Targaryen. Recuerda que las dos temporadas activas están en MAX. Vía: VD