John Wick 5 ya se encuentra en producción

Para quien no lo sepa, esta semana se está celebrando la CinemaCon, expo en la cual se dan muchas novedades en torno al cine orientado a la parte comercial, y dentro de este marco ya nos han lanzado información de las siguientes películas de Spider-Man y hasta la confirmación de Once Upon un a Time in Hollywood 2. Por su parte, Keanu Reeves no podía faltar en la fiesta, y se dieron noticias en su franquicia más recordada.

La saga John Wick continuará con una quinta entrega, según confirmó Lionsgate. Tras meses de especulación, el estudio anunció oficialmente el regreso de su actor principal al papel del icónico asesino, a pesar de que el propio actor había expresado dudas sobre su retorno debido al desgaste físico. Chad Stahelski volverá a dirigir la película, consolidando su liderazgo en la franquicia tras haber estado al mando de las cuatro entregas anteriores. Lionsgate reveló que tanto el director como Reeves solo aceptarían hacer John Wick 5 si encontraban una historia “fenomenal y fresca”, algo que aparentemente han logrado. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles específicos sobre la trama ni sobre el reparto que acompañará al protagonista. Además del anuncio de la secuela, el estudio reveló otros proyectos dentro del universo. Uno de ellos es una película en formato de animé que servirá como precuela y explorará “la tarea imposible”, la misión en la que John eliminó a todos sus rivales en una sola noche para cortar lazos con la Alta Mesa y casarse con Helen. También se confirmó un nuevo spin-off centrado en Caine, el personaje interpretado por Donnie Yen en la cuarta cinta. Yen no solo protagonizará, sino que también dirigirá el filme, que adoptará una estética inspirada en sus producciones previas. Con estos anuncios, queda claro que la franquicia John Wick aún tiene muchas historias por contar. Recuerda que en sitios como Prime están todas las películas. Vía: HT