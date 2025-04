Once Upon a Time in Hollywood confirma su secuela

David Fincher y Brad Pitt vuelven a unirse en un proyecto cinematográfico, pero esta vez con un giro inesperado: el director de Se7en estará al mando de la secuela de dicha cinta, la cual fue escrita originalmente por Quentin Tarantino. Esta será la primera vez que el cineasta cede la dirección de uno de sus guiones, marcando un hecho sin precedentes en su carrera.

El proyecto ha tomado forma y será producido por Netflix, donde Fincher tiene un acuerdo preferencial. Se espera que el rodaje comience en julio en California, con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares. El guion proviene de The Movie Critic, el libreto en el que trabajaba Tarantino antes de decidir no dirigirlo. En lugar de archivarlo, el cineasta optó por entregarlo, lo que llevó a un acuerdo silencioso con la plataforma de streaming.

Aunque aún no se ha confirmado el reparto completo, todo apunta a que la historia se centrará en Cliff Booth, el personaje interpretado por Brad Pitt, dejando en duda el regreso de Leonardo DiCaprio como Rick Dalton. Existen rumores sobre una posible aparición, pero no hay confirmación oficial. Por su parte, Margot Robbie ha manifestado su disposición a regresar si es necesario.

El título sigue siendo un misterio, pero se rumorea que Netflix habría pagado más de 20 millones de dólares solo por el guion. Mientras tanto, la atención sigue puesta en Tarantino y su enigmático décimo y último largometraje, aunque está claro que aún no había terminado con el universo de Once Upon a Time in Hollywood.

Además, no se sabe si será para estreno en la plataforma directamente o si pasará primero por las salas de cine.

Vía: TPL