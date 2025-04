Revelan la fecha de estreno de la temporada 8 de Rick & Morty

Desde hace ya bastantes años, una de las series animadas para adultos que se logró colocar dentro de la cultura pop fue Rick & Morty, la cual gracias a su humor característico y personajes icónicos se hizo un espacio para competir con otros grandes de la industria como Los Simpson y Padre de Familia. Y ahora, se está festejando que ya viene una temporada del show, la cual presuntamente ya tendría el día seleccionado para empezar a emitir los episodios.

Adult Swim ha confirmado que la nueva oleada se estrenará el 25 de mayo de 2025, junto con un primer vistazo revelado durante su especial del Día de los Inocentes. A diferencia de las bromas típicas de esta fecha, esta noticia es completamente real y marca el regreso de la exitosa serie animada. La revelación se llevó a cabo durante un especial de antología de 22 minutos, donde se recrearon algunos de los momentos más icónicos del programa en segmentos de acción en vivo.

Según la descripción oficial, la nueva temporada traerá más caos e historias inesperadas con los personajes principales: Rick, Morty, Summer, Jerry, Beth y la otra Beth. Además, se insinúa que Butter Bot podría recibir una nueva tarea. “La vida vuelve a tener sentido. Todo es posible”, señala el adelanto, dejando claro que la serie seguirá explorando su característico humor irreverente y sus viajes interdimensionales.

Rick and Morty S8 premieres May 25 at 11p on Adult Swim#rickandmorty #adultswim pic.twitter.com/BK1IqQPRM3

— Rick and Morty (@RickandMorty) April 1, 2025