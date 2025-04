Actor de Harry Potter siente temor respecto a la serie de MAX

Jason Isaacs, reconocido por su papel de Lucius Malfoy, ha expresado sus sentimientos encontrados sobre la nueva serie basada en el mundo mágico. Aunque tiene fe en el proyecto, también teme que el éxito de la nueva adaptación pueda desplazar el legado de las películas originales. Por lo que muchos de ellos pasarían a ser olvidados y reemplazados por las nuevas generaciones de actores que tendrán los estelares.

En una reciente entrevista, Isaacs reconoció que la serie marcará una nueva era para la franquicia, lo que significa que él y sus compañeros de reparto serán reemplazados en el imaginario del público. “He sido Lucius Malfoy durante mucho tiempo. Supongo que no lo seré para la próxima generación. Podría estar molesto por ello si quisiera, pero intento no hacerlo”, reflexionó.

Además, señaló que el nuevo Harry Potter podría “suplantar” e incluso “borrar” el impacto de las cintas. Sin embargo, a pesar de su resignación, también expresó curiosidad y expectativas sobre el rumbo que tomará la serie. Hasta ahora, se han revelado algunos nombres para los papeles adultos más icónicos, como Albus Dumbledore, Severus Snape, Minerva McGonagall y Rubeus Hagrid, pero aún no se ha anunciado quién dará vida a Lucius Malfoy.

Isaacs también mencionó que su interpretación del personaje incluyó detalles que no estaban en los libros, como la melena platino, el bastón con forma de serpiente y las capas elegantes. “Como ideé el aspecto completo para él, me imagino que no usarán nada como la peluca larga y rubia, las capas, el bastón, ni nada de eso”, comentó. Con el reparto aún en formación, la expectativa por esta nueva versión del universo mágico sigue creciendo.

Por ahora la serie de Harry Potter no tiene fecha de estreno.

Vía: HT