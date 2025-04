Nuevos Amiibo de Zelda: Tears of The Kingdom son anunciados

Este día de Nintendo Direct de Switch 2 ha estado lleno de emociones, dado que muchos videojuegos fueron anunciados dentro de la presentación, a eso se suma que dentro de todo el catálogo habrá un nuevo Warriors basado en la franquicia de The Legend of Zelda, concretamente en Tears of The Kingdom. Con esto último en mente, se dio un comunicado externo que a los coleccionistas de plásticos con tecnología NFC va a emocionar bastante.

La compañía ha confirmado la compatibilidad de los amiibo con su nueva consola y ha revelado la llegada de varias figuras coleccionables. Cuatro nuevos amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estarán disponibles el 5 de junio, coincidiendo con el lanzamiento de Switch 2. Estos representarán a Yunobo, Sidon, Tulin y Riju, mientras que un amiibo de Mineru’s Construct también ha sido anunciado, aunque sin fecha de lanzamiento confirmada.

amiibo figures of Tulin, Yunobo, Riju and Sidon from The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom are releasing on June 5! Each one can unlock a fabric for Link’s paraglider, as well as weapons and materials for your adventure. pic.twitter.com/fG9dBiQftP

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 2, 2025