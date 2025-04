Juegos first party para el Switch 2 en el 2025

El Nintendo Direct del día de hoy nos dio un gran vistazo a los juegos que llegarán al Switch 2, tanto en su lanzamiento como en un futuro. Si bien algunas personas deseaban ver una selección más grande, esta sigue siendo una lista impresionante con títulos que le darán a los usuarios de esta consola horas y horas de diversión. De esta forma, les presentamos los títulos first party que veremos en un futuro.

Hasta el momento, hay cinco juegos first party que llegarán al Nintendo Switch 2 a lo largo de este año. Sin embargo, solo tres tienen fecha de lanzamiento específica, y de este grupo, dos son juegos que llegarán a la par de la consola en junio de este año.

Mario Kart World – 5 de junio de 2025

Nintendo Switch 2 Welcome Tour – 5 de junio de 2025

Donkey Kong Bananza – 17 de julio de 2025

Drag X Drive – verano 2025

Kirby Air Riders – 2025

Junto a estos cinco juegos, Nintendo nos entregará Pokémon Legends: Z-A y Metroid Prime 4: Beyond en algún punto del 2025. Si bien estos dos títulos también estarán disponibles en el Switch 1, sus versiones de Switch 2 tendrán una serie de mejores visuales y técnicas que los fans no se pueden dar el lujo de perderse. Por si fuera poco, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment también estará disponible este año, aunque este desarrollo está a cargo de Koei Tecmo.

Si bien no hay rastro de alguna entrega principal en las series de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda, estas dos franquicias sí tendrán representación en forma de Mario Kart World y Hyrule Warriors: Age of Imprisonment respectivamente. Junto a esto, el lanzamiento del Switch 2 estará acompañado de versiones mejoradas de juegos del Switch 1, así como de un gran soporte de estudios third party.

Recuerda, podrás estrenar tu Nintendo Switch 2 con juegos como Mario Kart World y Nintendo Switch 2 Welcome Tour el próximo 5 de junio del 2025. En temas relacionados, estos son los lanzamientos third party que veremos en esta consola. De igual forma, Final Fantasy VII Remake llegará al Switch 2.

Nota del Autor:

La oferta del primer año del Switch 2 luce increíble. Claramente, será una consola que nadie se puede dar el lujo de ignorar, y si bien sus altos precios serán una barrera difícil de superar para algunos, también es cierto que a parte del público no le importa mucho esto.

Vía: Nintendo