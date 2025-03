Durante el fin de semana se dieron a conocer varios anuncios relacionados con la franquicia de Demon Slayer. Uno de los más interesantes fue la fecha de lanzamiento de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, la esperada secuela al juego de peleas publicado por SEGA y desarrollado por CyberConnect2.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 5 de agosto de 2025. Una versión para Nintendo Switch también está en desarrollo, pero su fecha de lanzamiento se dará a conocer en un futuro.

Set your heart ablaze: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 releases August 5th, 2025! 🔥 Pre-order starts on Monday, March 3rd for PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, and Steam. Nintendo Switch will be announced at a later date. pic.twitter.com/KWrcgJm0Ex — Demon Slayer: The Hinokami Chronicles (NA/EU) (@demonslayer_hc) March 1, 2025

Si bien el avance está enfocado en el arco de Distrito de Entretenimiento, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 se encargará de adaptar los eventos de la segunda, tercera y cuarta temporada del anime. Esto significa que también podremos revivir los eventos del arco de la Villa de Herreros y el Entrenamiento de los Hashira.

Recordemos que, similar a la primera entrega en la serie, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 será un juego de peleas de arena, en donde podremos controlar a múltiples personajes del anime. Además de esto, se incluye un robusto modo historia que nos permite revivir los eventos del anime con un estilo visual muy similar a los visto en la producción de Ufotable.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 5 de agosto de 2025 y eventualmente también estará disponible en Nintendo Switch. En temas relacionados, este es el crossover entre Demon Slayer y My Hero Academia. De igual forma, abril será un mes importante para esta propiedad.

Nota del Autor:

Aunque Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 puede verse como un juego de anime más, la verdad es que el trabajo de CyberConnect2 está lleno de calidad. El estudio no solo logra capturar el estilo visual del anime, sino que nos presenta con niveles en donde podemos interactuar con NPCs, realizar misiones secundarias y el sistema de combate es sencillo, pero divertido.

Vía: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles