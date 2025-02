Demon Slayer y My Hero Academia tienen interesante crossover

En el mundo actual existen muchas franquicia del mundo del anime, las cuáles se van ganando a su público por las historias que cuentan, mismas que por momentos tienen similitudes grandes, y por ende, ciertos acuerdos llegan a colaboraciones como pasó con One Piece, Dragon Ball y Toriko hace años. Por su parte, el fan más moderno quiere choques de mundos de dos grandes nombres en concreto, Demon Slayer y My Hero Academia, crossover que ha sido posible pero por medios no tan oficiales.

Un talentoso animador y seguidor de ambas franquicias ha dado vida a un loco crossover en el que Inosuke Hashibira y Katsuki Bakugo se enfrentan en una intensa batalla. La animación, compartida por el usuario @danimate_2d en X, ha causado sensación entre los fanáticos de ambas franquicias.

El video muestra una coreografía de combate fluida y vistosa, en la que se destacan las habilidades de ambos personajes. Inosuke, con su estilo feroz y salvaje, utiliza su destreza con las espadas, mientras que Bakugo, con su explosivo poder, responde con ataques llenos de energía. La animación resalta el dinamismo y la intensidad de la pelea, logrando capturar la esencia de cada uno.

Aquí lo puedes ver:

Los seguidores de ambas series han elogiado la calidad del trabajo, destacando la fluidez de los movimientos y la fidelidad con la que se han representado las personalidades de los combatientes. Además, este crossover ha despertado la imaginación de los fans, quienes ahora sueñan con ver más enfrentamientos entre personajes de distintos universos del anime.

Aunque este enfrentamiento solo existe en la animación creada por un fan, ha demostrado el enorme potencial de un cruce oficial entre Demon Slayer y My Hero Academia. Por ahora, los seguidores pueden disfrutar de este épico combate y especular sobre quién saldría victorioso en un duelo definitivo.

Recuerda que no es un crossover oficial, y que sería complicado que se lleve a cabo por la casa de animación de cada proyecto y distribuidora.

Vía: MD