Rockstar Games rompe el silencio con GTA 6

Es un hecho que GTA 6 es uno de los juegos que se esperan más para el 2025, juego que tiene las expectativas por arriba debido a que su estudio, Rockstar Games, siempre logra innovar cuando se habla de los mundos abiertos, aquellos en los cuales las actividades no se terminan más allá de las campañas principales. No está de más decir, que después de ese primer tráiler no se ha tenido más avances al respecto, y parece que ese silencio se está terminando para empezar la campaña de marketing.

Durante los Golden Joystick Awards 2024, un representante de la empresa emocionó a los fanáticos al adelantar que su juego contará con características sorprendentes. Al recibir el premio al “Juego Más Anticipado”, el portavoz agradeció a los seguidores por su apoyo incondicional y resaltó el arduo trabajo detrás del desarrollo del título. “Hay una increíble cantidad de gente haciendo cosas absolutamente alucinantes en GTA 6”, afirmó, lo que encendió la curiosidad sobre las novedades del próximo juego.

El primer tráiler lanzado el 4 de diciembre de 2023, dio un adelanto del ambicioso proyecto que está previsto para el otoño de 2025, según confirmó Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar. Aunque los detalles oficiales son escasos, las especulaciones sobre el contenido y las innovaciones técnicas del juego mantienen a los fanáticos al borde de sus asientos, esperando más revelaciones de la compañía.

Además, los seguidores han desarrollado teorías sobre cuándo podría lanzarse el próximo tráiler. Una hipótesis popular, basada en las fases lunares de GTA Online, sugiere que el 22 de noviembre podría ser la fecha elegida. Esto se debe a que la fase lunar “Waning Gibbous” se repetirá en esa fecha, un detalle que coincidió con el anuncio del primer tráiler el año pasado.

La emoción sigue creciendo en torno a lo que Rockstar Games podría mostrar próximamente. Mientras tanto, GTA 6 no solo promete redefinir los estándares de la industria, sino también fortalecer la conexión con una comunidad que ha acompañado a la saga durante más de dos décadas.

Por ahora, mantienen la palabra de que llegará en otoño de 2025 para Xbox Series X/S y PS5.

Vía: Arynews