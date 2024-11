GTA 6 correría a solo 30fps en consolas

El desempeño técnico de Grand Theft Auto 6 ha sido uno de los temas más controversiales sobre este juego. Aunque Rockstar no ha confirmado o desmentido algo, muchos especulan que esta entrega solo correrá a 30fps. Ahora, un reporte ha revelado lo que muchos temían, y es que esta entrega no llegaría a los 60fps, ni en PS5 Pro.

De acuerdo con el usuario conocido como NateColour, el cual asegura tener información confidencial de Rockstar, Grand Theft Auto 6 no estaría disponible en 60fps durante su lanzamiento, algo que ha decepcionado a más de una persona, aunque por el momento no hay información oficial que logre soportar o contradecir esta declaración.

Puedo confirmar que Grand Theft Auto VI no contará con ningún modo a 60fps El videojuego estará capado a 30fps en todas las plataformas, algo que todos podíamos intuir ¿Supone algún problema para vosotros? pic.twitter.com/hQf66NyBmF — Nate (@natecolour) November 13, 2024

Esto no es algo nuevo, puesto que previos reportes y rumores aseguraban que GTA 6 solo estaría disponible a 30fps, incluso en PlayStation 5 Pro. Sin embargo, algunas personas han especulado que este rendimiento podría cambiar después de su lanzamiento. Su eventual llegada a PC no solo permitiría que el título corra a 60fps en los equipos más impresionantes, pero también se podría estar trabajando en un parche para que el título llegue a los 60fps en consolas.

Por el momento no hay información oficial por parte de Rockstar sobre el desempeño de GTA 6, pero es seguro que este tema tendrá una respuesta clara hasta el siguiente año, puesto que se espera que Grand Theft Auto 6 esté disponible en el otoño del 2025. En temas relacionados, GTA V llega a PlayStation Plus. De igual forma, GTA: The Trilogy recibe una sustancial actualización.

Nota del Autor:

Si bien es lamentable que un modo de 60fps no esté disponible durante su lanzamiento, Rockstar es un gran estudio, y si el juego está construido para correr a 30fps, entonces no hay algo que verdaderamente afecte la experiencia, y el resultado final seguramente será maravilloso.

Vía: NateColour