Cientos de empleados de Bethesda se ponen en huelga

Este año en la industria de los juegos no ha sido el óptimo, sobre todo porque se empezó el mes de enero con múltiples despidos en empresas que van desde Xbox, pasaron por Take Two y hasta PlayStation reportó que varias personas dejarían Bungie por razones no realmente claras. Y si bien todo pintaba para que se tuviera un cierre de 2024 aceptable, parece que las cosas no están pasando por la mejor situación, pero en este caso se trata del descontento de gente dentro de una empresa.

Se reporta que cientos de empleados de Bethesda han iniciado una huelga de un día para manifestarse por sus derechos de trabajo remoto y en contra de políticas de subcontratación que, aseguran, Microsoft no ha resuelto. Los trabajadores de Maryland y Texas, que forman parte del segundo sindicato de videojuegos más grande de EE. UU. y compuesto por más de 300 trabajadores de control de calidad, buscan que la empresa escuche sus inquietudes y se comprometa a mejorar las condiciones laborales.