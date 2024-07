Viernes 13 es una de las películas más importantes del cine de terror slasher. De esta forma, no es una gran sorpresa que la obra protagonizada por Jason Voorhees haya inspirado a otros cineastas. De esta forma, se ha revelado que In A Violent Nature, la cual ha dado mucho de qué hablar desde su estreno hace unas semanas, tendrá una secuela.

Como parte de los anuncios que se dieron en el marco de la San Diego Comic-Con, IFC Films y Shudder han confirmado que In A Violent Nature, la cual se estrenó el pasado 19 de julio de 2024 y ya se posiciona como una de las películas más exitosas de IFC FIlms, tendrá una secuela, la cual llegará a los cines en algún punto del 2025.

Aunque los detalles son escasos, se ha confirmado que Chris Nash regresa como guionista y posible director. Por su parte, Emily Gotto, Nicholas Lazo y Samuel Zimmerman supervisarán el desarrollo para Shudder, mientras que Peter Kuplowsky y Shannon Hanmer asumirán los roles de productores.

Para aquellos que no han visto la película, In A Violent Nature es un slasher, similar a Viernes 13, la cual se enfocó en un asesino que busca a su siguiente víctima. En lugar de otras cintas de este estilo, las cuales les dan un gran peso a las personas normales, el trabajo de IFC Films está enfocado por completo en Johnny, su asesino protagonista.

Recuerda, In A Violent Nature 2 llegará a los cines en algún punto del 2025. En temas relacionados, Deadpool & Wolverine es un éxito en taquilla. De igual forma, este es el tráiler de la serie de Like a Dragon: Yakuza.

Nota del Autor:

Es importante que el legado de Jason Voorhees siga con vida. Lamentablemente, no hemos visto alguna película nueva de Viernes 13, y parece que no muchas compañías están interesadas en revivir a este personaje, por lo que es bueno ver que otros creadores no se olvidan de este amado villano.

Vía: Variety