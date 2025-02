Review – Yu-Gi-Oh! Early Days Collection

La franquicia que no pasa de moda

De manera sorpresiva, en los últimos años, Konami ha estado tomando un camino de redención en la industria de los videojuegos, y eso se ha notado con grandes lanzamientos como el remake de Silent Hill 2, el próximo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, hasta las colecciones de la saga Castlevania. Y hablando justamente de compilaciones, hay algo bastante interesante en camino. Una de las sorpresas que surgió hace no tantos meses fue la confirmación de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, un proyecto que sugería la preservación de títulos retro, dado que pertenecen a las primeras tres portátiles de Nintendo. Y, claro, esta noticia no iba a pasar desapercibida por quienes son fanáticos de la franquicia creada por Kazuki Takahashi. Desde esa revelación, muchos se quedaron pendientes de cada avance, tráiler y notificación, pues querían enterarse de cuántos títulos se incorporarían al software y, sobre todo, quiénes estarían a cargo de hacer el port. De primera mano, podemos responder a la segunda duda, asegurando que estará a cargo de unos grandes en el tema: hablamos claramente de Digital Eclipse.

Algunos podrían pensar que la saga de cartas ya no es tan relevante en comparación con otras franquicias con su propio TCG, como Pokémon. Pues, si bien ha bajado en auge, se ha logrado mantener rentable para Konami. Así que traer estos juegos de regreso es una buena estrategia. Después de todo, muchos pensarán que la marca inició en los primeros años de la década de los 2000, cuando realmente pasó un poco antes. Primero, tuvo un origen en las páginas del manga, con la historia de Yugi, un chico que era desafiado a múltiples juegos, en los que realmente no se apostaba dinero, sino la vida misma. Esto llegó hasta el punto en que el autor le vio potencial a la parte de las cartas, y es así como tenemos la saga que se llevó la atención del mundo al surgir el anime oficial en canales como Nickelodeon. Regresando al texto que están leyendo en este momento: por fortuna, fuimos seleccionados para hacer una review de esta compilación de ensueño, por lo que, obvio, llevamos jugándolo con bastantes días de antelación. Esto con el objetivo de contarles a ustedes si vale la pena gastar $50 dólares para obtenerlo en día uno, ya sea en formato digital o físico.

Así que, como siempre, vamos a estar revisando cada uno de los aspectos del compilado, empezando por el número de títulos, pasando por el desempeño de la emulación y terminando con las mejoras de calidad de vida, que nunca deben faltar. En esta ocasión, la historia no se va a tocar para nada, por obvias razones. ¿Logrará Yu-Gi-Oh! Early Days Collection convertirse en una colección retro esencial para los amantes del cartón caro? O tal vez, ¿esos juegos del pasado deban quedarse ahí, pues no interesa mucho preservarlos debido a la falta de interés del público más joven? Bueno, eso lo vamos a averiguar en una nueva Atomix Review. Entonces, toma tu mejor deck, pues nos vamos a sumergir en el pasado de esta exitosa franquicia, que no ha parado de brindar diversión y torneos oficiales a sus fans más acérrimos.

Los básicos del duelo de monstruos

En Yu-Gi-Oh! Early Days Collection contamos con 16 títulos de la adaptación del famoso TCG al mundo de los videojuegos, abarcando la era que comprende desde Game Boy, pasando por Game Boy Color y culminando con GBA. Están acomodados de manera escalonada en cuanto a la fecha de lanzamiento, de 1998 hasta 2005, con lo cual los fans de antaño sentirán el golpe de nostalgia.

La jugabilidad no es tan complicada de entender a primera instancia, ya que nos pondrán en un tablero con un deck predeterminado y empezaremos a colocar monstruos dentro del campo de batalla. Se puede hacer en modo de defensa o modo de ataque, y dependiendo de cada posición será la manera en que se pueden disminuir los denominados puntos de vida.

Es decir, si el usuario enfrenta a otro con un menor número de puntos de defensa, destruirá al monstruo, pero no dañará los LP. Aunque, si está en modo de ataque, sí le quitará, haciendo la suma de la diferencia que tengan ambos. De igual manera, si el rival se queda sin monstruos en el campo, el jugador puede atacar directamente, lo cual hará que la partida termine más rápido.

No obstante, no es como que tan solo sea mandar monstruos a la batalla y ya, sino que se pueden colocar trampas o magias para hacer las cosas más interesantes, lo que hará de cada duelo una partida de pensar y teorizar el movimiento enemigo. A eso se agregan las convocaciones de personajes más fuertes, que solo se consiguen al sacrificar a nuestras criaturas de menor nivel.

Esas serían las reglas básicas a seguir respecto a estos juegos, aunque con cada entrega se van refinando reglas nuevas, como el número de cartas a incorporar en el deck y más detalles. Ahí se nota bastante cuando la popularidad de la saga subió hasta llegar a los inicios de la versión física del juego de cartas, que llegó en forma de su primera oleada.

Eso sí, hay tres títulos de la compilación donde el gameplay es diferente. Uno de ellos va enfocado en conseguir cápsulas en forma de monstruos y las peleas son al estilo de Fire Emblem. El segundo parece que quiere ser un Mario Party, pero va más hacia lo de los juegos de mesa tradicionales sin minijuegos. Podríamos denominarlo el Monopoly de Yugi.

Obviamente, en cada juego la campaña variará por el tipo de cartas a usar, pero el gameplay es básicamente el mismo, con algunos añadidos. De hecho, los últimos títulos de GBA pasan a ser un estilo RPG, donde manejamos a un personaje original que quiere convertirse en el rey de los duelos, pero no mucho más.

No está de más mencionar que quienes jueguen con las reglas más modernas deberán dar algunos pasos atrás con estos juegos. Pero, al final, vale la pena explorarlos para conocer los orígenes de la saga.

Ayudas en calidad de vida y diferentes idiomas

Antes de proseguir con la reseña, estos son los juegos que puedes probar en la colección:

– Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

– Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories

– Yu-Gi-Oh! Monster Capsule

– Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories

– Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist

– Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters

– Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul

– Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2

-Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards

– Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction

– Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel

– Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004

– Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler

– Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005

Lo importante aquí es que algunos de ellos tienen ciertas ventajas que se pueden añadir desde el menú de selección de juegos, como contar con el deck más poderoso o hasta añadir las cartas legendarias para básicamente romper el título. En cada uno variará, por lo que hay que irlos revisando de forma ordenada. Se pueden desbloquear o seguir con las reglas normales en cualquier instante.

Otra de las opciones de las que hay que hablar sí o sí es la del multijugador online, la cual sale en la pantalla inicial de la colección y en la que se podrán tener duelos con solo uno de los juegos. Quiero imaginar que eso viene a reemplazar la ausencia de multijugador local y el intercambio, ya que es una funcionalidad no disponible desafortunadamente.

De igual forma, es posible cambiar entre diferentes versiones de los títulos, pasando por la americana, japonesa y hasta la europea, donde en cada supuesto cartucho vendrá el idioma del país de origen. De hecho, en algunos que fueron exclusivos de tierras niponas se ha hecho una traducción que no existía y que probablemente los seguidores de la franquicia van a agradecer.

Aunque hay una excepción a todo lo visto en esta colección: Duel Monsters 6, el cual, por alguna razón, se mantiene en su versión original japonesa, lo que de verdad causó mucha confusión. Dejando eso de lado, todos los demás se pueden probar en idiomas comprensibles para Occidente, incluso algunos que jamás se pensaría que dejarían sus signos de kanji.

Francamente, esto no es sorpresa en este tipo de lanzamientos por parte de Digital Eclipse, quienes siempre tratan de conseguir todas las versiones posibles que hayan salido al mercado en las diferentes regiones. Lo han hecho con la colección de Disney de sus clásicos en la era de SNES y también con la reciente de Tetris, con múltiples ediciones que seguro no conocían muchos usuarios.

Algo en lo que también se fijaron es en la localización de los personajes, ya que en los textos traducidos se usan los nombres occidentales por los cuales los conocimos en la serie de televisión. Esa atención al detalle siempre es hermosa en esta clase de proyectos, así que, en este apartado, los encargados del trabajo lo han hecho de manera excelsa y parecen superarse con cada proyecto. Por eso, grandes publishers como Konami los contratan.

Opciones de visualización que resaltan cada píxel

Otro de los apartados que se deben tocar en relación con Yu-Gi-Oh! Early Days Collection es la parte de visualización, pues es importante tener todo tipo de filtros para juegos tan antiguos. En esta parte se cumple de forma excelente, ya que hay opciones de TV, monitor, LCD y el original, que se hace regularmente para adaptarse a los tiempos que corren.

La emulación es bastante buena en estos aspectos, ya que se puede interpretar tal cual que tenemos un Game Boy o GBA en las manos, sobre todo cuando la consola Switch está en modo portátil. Claro, la pantalla es marcadamente muy distinta, pero a muchos les dará la sensación de dar un salto en el tiempo, cuando los 90 estaban terminando.

Para los más puristas, tenemos la opción de quitar los marcos de los lados de la pantalla, los cuales van configurados dependiendo del juego, con ilustraciones en su mayoría de los conocidos artefactos del milenio de la franquicia. Y, como menciono, se pueden quitar, pues no todos disfrutan estos distractores involuntarios en la visualización.

Además, el tamaño de la pantalla se puede modificar, dejando el original de las consolas portátiles, el completo al estilo 4:3 de una televisión antigua y el completo en 16:9. Este último no lo recomiendo, ya que estira la imagen de manera innecesaria y terrible. Algo que sí me llamó la atención es el hecho de que el primer juego de la línea tiene paleta de colores de GB, GBL y GBP, siendo esta la única modificación que se sale de lo común.

El acomodo de los videojuegos en la interfaz principal es bastante bueno también, ya que se nos coloca el nombre de cada uno, la caja original del mismo y algunos detalles extra. Lo mejor es que en algunos de ellos, si se cambia la región, la ilustración también se altera, dando la oportunidad a los jugadores de volver a probar la versión de su infancia.

Otro detalle que seguro nadie pidió, pero que Digital Eclipse siempre pone en sus trabajos, son los manuales de instrucciones de cada videojuego, con el fin de explicar de manera detallada cómo funciona cada uno de estos. Algunos de ellos parece que se crearon de cero y otros, tal cual, se habrían escaneado de los originales y posteriormente traducidos a los demás idiomas de cada región.

No obstante, algo que me hizo falta y a lo que la compañía ya nos había acostumbrado es la parte de los extras, como los escaneos de las publicidades originales y hasta un sound selection. De igual manera, se hubiera agradecido que tomaran alguna captura de las cartas que venían incluidas en ciertos juegos. Aunque esto es comprensible, después de todo han pasado muchos años.

Pasando al apartado de la música, no hay mucho que objetar. Se mantienen las tonadas originales usadas para los videojuegos, mismas que se elaboraron de manera sublime para hacer los duelos más amenos.Otro extra que casi se me va es la opción de hacer rewind, en caso de que algún jugador decida hacer un cambio en sus movimientos del tablero.

Por supuesto, como elemento final, está la posibilidad de salvar la partida en cualquier momento y cargarla posteriormente, para quienes quieran tomarse un descanso en medio de estos duelos de cartas.

El corazón de las cartas está en ti

En conclusión, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection es otro trabajo excelente por parte de Digital Eclipse, el cual compila los mejores juegos de los primeros años de esta franquicia en las consolas portátiles. No son todos los que existen, pues para eso faltarían los de la era de Nintendo DS, pero preservar y traducir los exclusivos de Japón es un tesoro para los fans.

Entonces, si te consideras seguidor de la saga de duelo de monstruos, definitivamente tienes que hacerte con la colección, pues obtener los cartuchos originales no es precisamente lo más sencillo del mundo. Además, puedes darte una idea de cómo las reglas del juego oficial fueron evolucionando con el pasar del tiempo, al menos hasta llegar a 2005.

Lo único que podría decir que le hizo falta al compilado es un poco más de trabajo en los extras, ya que no metieron tantas capturas de las cajas originales de los títulos, pósteres promocionales y más contenido que la desarrolladora usualmente se toma la molestia de agregar en sus proyectos. La verdad, me quedé extrañado con esta última decisión.

Si quieres completar 16 entregas legendarias (que en realidad son 14) de la saga Yugi, esta es tu oportunidad para repasar su historia y conocer por qué se convirtió en un éxito de masas. Además, si Konami ve interés en el tema de ventas, es posible que ahora quieran pasarse a la era de PlayStation, la cual, según he visto, es la más querida de todas.

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection se lanza el 27 de febrero para Nintendo Switch y PC.