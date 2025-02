PlayStation 5 tuvo un increíble trimestre final de 2024

De forma reciente se dieron algunos datos interesantes en torno a Sony y PlayStation 5, dado que la consola está alcanzado niveles que van más allá de su antecesora, confirmando que ya lleva vendiendo un número superior de copias para el mismo periodo registrado. Y es que durante la última temporada navideña, la empresa se ha visto inmersa en ventas que no se detienen a pesar de que no tienen muchos juegos en el horizonte si hablamos de los denominados first party.

La consola ha alcanzado un nuevo hito en su historia al vender 9.5 millones de unidades entre octubre y diciembre de 2024, convirtiéndose en el trimestre más exitoso de la consola hasta la fecha. Con estas cifras, el total de ventas de PS5 ha superado los 75 millones, lo que representa un crecimiento del 37% en comparación con el mismo período del año anterior.

Sony ha integrado las ventas de PS5 Pro en sus cifras , lo que impide conocer el desempeño exacto del nuevo modelo. Sin embargo, la compañía ha destacado que estas ventas mantienen a la consola en línea con su objetivo de alcanzar los 18 millones de unidades vendidas para finales de marzo de 2025.

El ecosistema de PlayStation también ha mostrado un crecimiento notable, con un aumento del 5% en los usuarios activos mensuales, alcanzando los 129 millones. Asimismo, las ventas generales de juegos y consolas subieron un 16%, y el 42% de las ventas de PS5 provinieron de nuevos usuarios en la red de PlayStation. Entre los lanzamientos más destacados del trimestre se encuentra Astro Bot.

Gracias a este desempeño, Sony ha ajustado su pronóstico de ganancias con un incremento del 2%. Actualmente, la PS5 ocupa el puesto número 13 entre las consolas más vendidas de todos los tiempos y está en camino de superar a la Nintendo 3DS en el próximo trimestre. Por lo que si de ahora en adelante se concentran en sacar buenos juegos, es posible que los números lleguen a las metas estimadas.

Vía: IGN