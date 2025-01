Review – Freedom Wars Remastered

Clásico del PlayStation Vita

El PlayStation Vita es una consola que, lamentablemente, no alcanzó todo su potencial. La portátil de Sony primer nivel con el poder para ofrecer experiencias de calidad, y múltiples desarrolladores apoyaron esta plataforma con títulos de calidad. Gracias a su naturaleza, había espacio para títulos que experimentaban con algunos conceptos e ideas que veíamos en consolas. Sin embargo, la historia nos dice que el éxito no estaba destinado para este hardware, por lo que muchas entregas interesantes se quedaron atrapadas aquí, sin una segunda oportunidad. Al menos eso es lo que sucedió con gran parte de este catálogo, puesto que a lo largo de los años hemos visto un par de remasterizaciones y ports que han permitido que una nueva generación tenga la oportunidad de disfrutar de cosas como Gravity Rush. Ahora, y para la sorpresa de muchos, Freedom Wars se suma a esta lista.

En 2014, Dimps nos entregó Freedom Wars, un título que con sus 700 mil unidades se convirtió en uno de los títulos más exitosos del PlayStation Vita en Japón. Lo que hacía atractivo a este título en ese momento fue el hecho de que le ofreció al público un competidor de Monster Hunter bastante entretenido. Si bien la franquicia de Capcom tuvo presencia en el 3DS en ese entonces, el trabajo publicado por Sony Computer Entertainment fue lo suficientemente grande para crear un culto a su alrededor. Es así que muchos se emocionaron cuando el año pasado, Bandai Namco confirmó que una remasterización para consolas contemporáneas estaba en desarrollo, ofreciendo, no solo un aspecto visual actualizado, sino una serie de mejoras de vida.

De esta forma, Freedom Wars Remastered llegó a nuestras manos hace un par de días, ofreciéndole a los fans la oportunidad de redescubrir este clásico, y a un nuevo público el espacio suficiente para saciar su hambre por Monster Hunter, al menos en lo que llega la siguiente gran entrega en la serie. ¿Qué tanto nos ofrece Freedom Wars Remastered? ¿Acaso el juego de 2014 se mantiene vigente en pleno 2025? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Una deuda imposible de pagar

Freedom Wars Remastered es una remasterización que se enfoca principalmente al aspecto visual y de rendimiento. Claro, debido a su transición de PS Vita a consolas con un control moderno, algunos aspectos del gameplay han sido actualizados. Sin embargo, su historia y narrativa es algo que se ha conservado tal cual lo vimos hace casi 11 años, con la única excepción de que la presentación eleva la aventura un poco más. De esta forma, se nos presenta un trabajo que sabe que no necesitaba incluir elementos adicionales a una obra que ya era atractiva originalmente.

La obra de Dimps nos presenta un mundo bastante interesante. Nos encontramos en un lejano futuro, en donde los recursos del planeta se han agotado. Los pocos que quedan con vida compiten por lo poco que pueden encontrar, y cada humano representa un gasto de bienes que son difíciles de reponer. De esta forma, gran parte de la sociedad nace con una sentencia que limita su existencia, y la única forma de sobrevivir es participando en misiones enfocadas en destruir a otros grupos con el objetivo de robar las riquezas. Aquí es donde tomamos el papel de un protagonista que ha perdido la memoria, pero que tiene un gran destino, el cual involucra cambiar la forma en la que la sociedad en general opera.

Freedom Wars es un juego con una fuerte inspiración en el anime, y cualquiera puede identificar los tropos que hemos visto un sin fin de veces en obras de este tipo. Sin embargo, esto no elimina la buena ejecución de este aspecto. Si bien la historia comienza algo lenta, una vez que pasan las primeras horas podrás conocer a un elenco carismático que te acompañará durante tu misión. De igual forma, el mundo se expande con una estructura social que pone en conflicto a diferentes grupos de una forma que, una vez más, no es nueva, pero es llamativa.





Junto a esto, el juego es capaz de crear una fantástica atmósfera. El Panopticon, el centro principal, es una prisión que te vigila en todo momento. De esta forma, durante las primeras horas serás expuesto a un sistema que castiga cosas tan mínimas como correr o descansar, lo cual está justificado narrativamente. Aunque para algunos estas reprimendas son molestas, es incuestionable de que el título utiliza este concepto de gran forma, aunque eventualmente esto desaparece, y todo se convierte en una serie de mejoras tradicionales para navegar por esta zona. La vida de un humano es reducida a una sentencia y un número que necesitamos disminuir al sacrificarnos por el bien de la gente importante, y la forma en la que los protagonistas enfrentan esta idea es algo que es bien ejecutado, aunque nunca llega a ofrecer una respuesta lo suficientemente compleja o que trate de cuestionar al mundo contemporáneo.

Sin embargo, no todo es perfecto, puesto que algunos elementos, especialmente al final de la historia, no logran cumplir con todo el potencial que vimos durante la primera mitad. Junto a esto, el ritmo es algo torpe, puesto que pueden pasar un par de horas en donde solamente lleves a cabo misiones sin mucho peso, dejando de lado el conflicto principal. De igual forma, el peso de nuestras acciones y de los eventos que transcurren, rara vez se llegan a reflejar en el mundo. Gracias a que esta es una experiencia multiplayer, entonces tienes que regresar a la misma base e interactuar con los mismos personajes al final del día.

Lamentablemente, Freedom Wars Remastered no ofrece mucho en cuestión de contenido adicional para su historia. Las cinemáticas mejoradas y el nuevo trabajo de voz, tanto en inglés como en japonés, es algo que se agradece, pero no hay un epílogo o alguna misión extra que expanda nuestro entendimiento de este mundo. Para los nuevos fans esto no significa mucho, pero los veteranos tal vez se sientan un poco decepcionados, especialmente considerando que este era el momento correcto para expandir la conclusión original. Aún sin algún agregado, el trabajo original de Dimps sigue presente, y es una aventura muy entretenida que, si bien no está libre de problemas, mantendrá entretenidos a todos, y es una buena justificación para cazar robots gigantes.

Remasterizando una joya oculta

El gran atractivo de Freedom Wars Remastered es el trabajo que se hizo en el aspecto visual. El título original fue construido para el PlayStation Vita, por lo que realizar una transición a plataformas modernas no fue sencillo. Bandai Namco tuvo que invertir bastante dinero para mejorar este aspecto y ofrecer un desempeño técnico de primer nivel. Afortunadamente, el estudio logró este objetivo, y la obra de Dimps es un ejemplo perfecto de cómo se deben tratar este tipo de proyectos para un futuro.

Inmediatamente, las mejoras visuales resaltan y hacen que esta remasterización ya valga la pena para todos los fans del trabajo original. Aquí no encontramos diferentes opciones visuales, sino un trabajo universal, el cual va a cambiar dependiendo de tu consola. En el caso del PlayStation 5, que fue la versión que tuve la oportunidad de jugar, pueden esperar una resolución de hasta 4K y 60fps en todo momento, algo que también se replica en Xbox Series X|S y PC, aunque esto dependerá de tu tarjeta gráfica y el resto de tus componentes. Lo mejor de todo, es que el juego corre de maravilla. En ningún momento tuve un problema con el frame rate, mientras que los glitches y errores visuales fueron inexistentes. En el caso del PlayStation 4, pueden esperar 1080p y 60fps, mientras que en el Nintendo Switch el título está disponible a 1080p y 30fps.

Por su parte, las texturas mejoradas hacen que el Panopticon luzca miles veces mejor en comparación con la versión de PlayStation Vita. La atención al detalle es de admirarse, y la paleta de colores que se eligió es perfecta para el tipo de experiencia que se nos presenta, aunque si no eres fan del gris, no hay una gran variedad aquí. El único tropiezo está en la personalización del protagonista, puesto que, al poder usar cosas como marcas y audífonos con diferentes estilos visuales, el clipping es algo que siempre está presente, incluso en las cinemáticas, en donde tu creación siempre logra resaltar por todo lo que es capaz de usar.

De igual forma, aspectos como las animaciones faciales no parecen haber recibido la misma cantidad de atención, y aún dejan en claro que, al final del día, este sigue siendo un juego del 2014. Si bien esta ocasión se ha agregado una opción para disfrutar de este título en inglés, no se llevó a cabo un proceso de sincronización con este idioma, por lo que hay momentos en donde el diálogo no corresponde con los movimientos de los personajes.

Aun con estos tropiezos, Freedom Wars Remastered logra resaltar gracias a su diseño de personajes y su mundo. Aunque las áreas para el combate están limitadas a ciudades abandonadas y desiertos, cada una de estas locaciones son lo suficientemente atractivas para que las más de 30 horas que pases en este mundo no sean tan tediosas, aunque ya para el final sí llegan a cansar. El resultado final es una experiencia que hace muy bien su trabajo como remasterización, al actualizar el clásico de PlayStation Vita para un mercado moderno y cumplir con los estándares que todos tenemos, sin olvidar qué hizo especial a la entrega original en primer lugar.

Continuando con los agregados de la remasterización, en esta ocasión contamos con un doblaje al inglés. Para muchos, el hecho de que la entrega original solo estuviera en japonés fue una barrera importante, por lo que tener esta nueva opción permite que un público más grande tenga la oportunidad de disfrutar de esta experiencia. Aunque el trabajo final no está al nivel de algo como Persona, el resultado sigue siendo de calidad, y todos los actores hacen un buen trabajo al momento de darle vida a sus respectivos personajes.

Claro, mucho del trabajo que nos presenta el doblaje al inglés se siente como un anime, lo cual es el punto de la experiencia. Esto significa expresiones exageradas y pausas incómodas que son ocasionadas porque el ritmo de las cinemáticas toma en cuenta el trabajo original en japonés. De igual forma, hay un par de momentos en donde múltiples diálogos ocurren al mismo tiempo, lo cual es un error y no una decisión deliberada. Al final del día, esta sigue siendo una buena opción para aquellos que quieren experimentar la historia de una forma más familiar.

Lamentablemente, la música no tuvo un tratamiento similar. El soundtrack se mantiene tal cual lo encontramos en la versión de PlayStation Vita, con la única diferencia siendo una mayor fidelidad gracias a las capacidades de las nuevas consolas. La remasterización incluso comete el error de un mal balance de audio. Todas las cinemáticas cuentan con música que está a la par o supera a las voces, lo cual ocasiona que el jugador no preste total atención a lo que está sucediendo.

Freedom Wars Remastered es una buena remasterización, la cual ofrece un trabajo de primer nivel, especialmente considerando que estamos hablando de una nueva vida para un título del PlayStation Vita. Visualmente, el juego luce impecable. La resolución y el alto frame rate funcionan de maravilla y ofrecen una experiencia moderna que todos van a apreciar. La atención al detalle en las texturas y el trabajo que se hizo para mantener el color y la esencia de la obra original es algo que vale mucho la pena. El doblaje al inglés en un fantástico agregado, y si bien la mezcla de audio pudo ser mejor, la presentación de este título le da nueva vida a este juego de culto.

¿Más que una copia de Monster Hunter?

En su momento, Freedom Wars fue reconocido por ofrecer una buena alternativa a Monster Hunter para los usuarios del PlayStation Vita. Pese a contar con un ciclo de juego bastante sencillo, los desarrolladores fueron capaces de entregar una experiencia entretenida. Sin embargo, la remasterización nos presenta un dilema. El título fue creado para una consola portátil con una serie de limitantes de control. De esa forma, trasladar este gameplay tal cual a un PlayStation 5 o la PC, es algo que no garantiza la misma recepción que vimos en su momento, incluso cuando hay un par de mejoras de calidad que todos pueden apreciar.

La primera sección de la campaña está carcaterizada por secciones narrativas en donde tienes que recorrer el Panopticon hablando con diferentes NPC y accediendo a nuevas áreas. Más que nada, esto se llega a sentir bastante tedioso al principio. Las limitantes que tienes como Pecador, como se les conoce a tu clase en esta sociedad, impiden que puedas correr constantemente o incluso quedarte inmóvil. Si bien estas restricciones desaparecen eventualmente, y hasta obtienes la habilidad de hacer fast travel, sigue siendo muy aburrido el simplemente moverte de un lado a otro hasta que el juego te diga que es hora de una misión de combate.

La segunda parte, y el enfoque principal de Freedom Wars, son las misiones tipo Monster Hunter, las cuales se desarrollan en niveles contenidos. Aquí, el objetivo varía dependiendo de la situación. En algunas ocasiones tendrás que derrotar cierta cantidad de enemigos para progresar, y en otras simplemente tienes que llegar a alguna parte de la zona, aunque la mayoría están enfocadas en rescatar ciudadanos de robots gigantes conocidos como Abductors. Estas son tareas cortas, que te toman entre cinco y 10 minutos para terminar, por lo que funcionaban perfectamente en su momento como una experiencia portátil.

Aunque el juego ofrece una variedad de misiones, la comparativa directa con Monster Hunter viene en el combate. Tu personaje tiene a su disponibilidad un gran repertorio de armas, que van desde katanas hasta lanza granadas. Considerando que solo puedes equipar dos en todo momento, es bueno tener una opción de cuerpo a cuerpo y otra a distancia, permitiéndote enfrentarte a todos los peligros presentes. Los enemigos pequeños son nimiedades que son derrotadas con un par de balas. Sin embargo, los Abductors son lo más interesante.

Los robots gigantes, al igual que los monstruos en Monster Hunter, son criaturas enormes con diferentes partes que les ofrecen un daño o defensa adicional. Lo interesante, es que puedes atacarlos en diferentes secciones de su cuerpo, no solo para obtener diferentes recursos, sino para limitar sus opciones ofensivas y defensivas. Uno, por ejemplo, usa dos escudos que evitan que las balas le hagan daño, por lo que tienes que destruir estos trozos de metal con una espada o lanza. Para hacer esto más fácil, Freedom Wars introduce un sistema de látigos, los cuales se usan principalmente para movilidad al pegarte a diferentes partes del escenario o de estos robots.

Los látigos son un factor muy importante, y algo que le da a Freedom Wars una identidad única. En primera instancia, esto permite que el jugador sea capaz de saltar, esquivar ataques o colgarse a cierta parte de los Abductors. Sin embargo, estos objetos hacen mucho más que eso. Para comenzar, puedes restringir el movimiento de los robots gigantes, dándote la oportunidad de atacarlos sin alguna represalia, al menos por un par de segundos. De igual forma, al dejar presionado el botón indicado, puedes realizar una de tres acciones diferentes. Cada látigo tiene una afinidad que determina tu posición en un equipo. Al enfocarte en el ataque puedes plantar trampas, mientras que el rol de curador crea un árbol que recupera la salud de todos los personajes en un espacio.

Cuando peleamos contra un Abductor, Freedom Wars sí se siente como Monster Hunter. Las enormes criaturas tienen grandes barras de vida que requiere de la coordinación de todo tu equipo para derrotarlos, y usar las diferentes armas es muy satisfactorio. Sin embargo, cuando se trata de enemigos pequeños, el título deja ver sus años. El control no ha cambiado mucho, más allá de la posibilidad de usar dos sticks, pero los botones de ataques, así como el sistema de lock on, siguen siendo algo tedioso de usar adecuadamente, y las tardadas animaciones no ayudan mucho en este aspecto, especialmente cuando hablamos de armas muy pesadas en ambientes reducidos.

En este sentido, Freedom Wars Remastered deja ver sus años, y es muy probable que aquellos que están acostumbrados al gameplay de Monster Hunter World y Rise, tal vez sientan que el trabajo de Dimps es más torpe de lo que debería ser. Sin embargo, esto no significa que el juego sea malo, es solo que fue creado en una época diferente a la que vimos, y cambiar aspectos como el esquema de control y las animaciones era algo que Bandai Namco no podía hacer sin modificar la experiencia en general.

Además de esto, Freedom Wars destaca al ofrecer una experiencia cooperativa, ya sea que uses a los diferentes NPC que nos proporciona el juego, o con personas reales en otras partes del mundo. Este caso destaca una inteligencia artificial mejorada en la remasterización, la cual hace muy bien su trabajo, siempre y cuando los subas de nivel. Cada equipo está conformado por cinco personas, y cada uno puede elegir un rol diferente dependiendo del tipo de látigo que esté usando. Lo interesante, es que el título ofrece un modo PvPvE, en donde dos grupos compiten por completar cierto objetivo. Si bien puedes atacar a otros jugadores, destruir al Abductor y recuperar al ciudadano, sigue siendo la misión principal.

Otro aspecto del multijugador que vale la pena resaltar es que, cuando comienzas el juego, eliges una de las muchas ubicaciones como el Panóptico que representas, como es el caso de una de las prefecturas de Japón. Todos compiten por obtener puntos que demuestran cuál es la mejor base en el mundo. Es una característica interesante que se vincula bien con las narrativas sociales de la historia, aunque también es posible ignorar este aspecto por completo.

Al completar una misión, obtienes diferentes recursos que puedes usar para mejorar tus armas, así como créditos para desbloquear mejoras de todo tipo y nuevos elementos cosméticos. Aquí es donde se nos presenta una de las mejoras de vida que presenta la remasterización, puesto que en esta ocasión se han actualizado los menús, y la interfaz es mucho más fácil de manejar. Si bien aún hay más submenús de los necesarios, navegarlos es más sencillo. De igual forma, la creación y mejora de armas ha recibido un pequeño rediseño, el cual hace que sea más asequible saber qué estás haciendo y en qué forma va creciendo tu equipo.

Sin embargo, algunos problemas de la entrega original persisten en este sentido, como el hecho de que las mejoras de estadísticas no se sienten muy tangibles, más allá del mayor número de poder que marca cada arma. Por último, todos aquellos que buscan un mayor reto, así como un endgame mucho más complicado, se ha agregado una nueva dificultad para hacer que cada enfrentamiento sea mortal.

Freedom Wars Remastered es una experiencia que, si bien deja ver sus años, aún ofrece una alternativa atractiva para los fans de Monster Hunter. El juego no es perfecto, con controles que se sienten algo obsoletos y una serie de misiones que rápidamente se vuelven repetitivas. Sin embargo, la experiencia tiene una buena propuesta, con un gran enfoque en el multiplayer y en los enfrentamientos PvPvE. La remasterización mejora sustancialmente la inteligencia artificial de los NPC, y los menús actualizados hacen que navegar por este mundo sea mucho más intuitivo. Como cualquier buen trabajo de este tipo, le da una nueva vida a este juego de culto, sin olvidar qué hizo tan especial a la entrega original, incluso si esto no es del agrado de todos.

Un futuro prometedor

Freedom Wars Remastered es algo que tal vez pase desapercibido por muchos. Es un juego de culto al que se le ha dado una segunda oportunidad, quizás con la intención de preparar al público para una secuela, o tal vez solo para aprovechar la nostalgia de un nicho. La historia es muy interesante, y sus mecánicas complementan muy bien su narrativa, y si bien los tropos de anime son muy marcados, esto es algo que atraerá a más de una persona.

Como remasterización, el trabajo visual es de primer nivel. Las texturas retrabajadas, la resolución a 4K y los 60fps hacen que esta experiencia sea modernizada. De igual forma, el doblaje al inglés permite que más personas tengan la oportunidad de disfrutar de esta obra. Claro, para algunos esto puede ser lo mínimo, pero recordemos que la entrega original de PS Vita ya se veía muy bien para su hardware y contaba con una dirección de arte llamativa que se conserva en este lanzamiento.

Si bien el ciclo de juego puede llegar a ser adictivo, los rígidos controles y las repetitivas misiones pueden evitar que más de un fan moderno de Monster Hunter conecte con esta experiencia. Si bien las mejoras que se hicieron a la interfaz y los menús es algo que es más que bien recibido, aún hay varios detalles que se sienten torpes.

En caso de que Bandai Namco esté pensando en revitalizar la serie con una secuela, espero que esta remasterización sea una prueba sobre lo que funciona y lo qué debe de actualizarse aún más. Freedom Wars Remastered es una buena remasterización que permite que un nuevo público experimente uno de los juegos más amados del PlayStation Vita.