Review – Tales of Graces f Remastered

30 años de Tales of

Hablar de juegos de rol japoneses puede ser uno de los temas más apasionantes que hay dentro de este medio. Algo tiene esa forma de diseño que cada que podemos probar una de sus aventuras, nos logra sumergir en mundos imposibles como pocos. Contrario a lo que muchos aseguraban, el género está más vivo que nunca y gracias a la llegada de nuevos fans desde todos los frentes, varias casas productoras están apostando por traer de regreso a viejos clásicos. Bandai Namco tiene bajo su manto a una de las franquicias más adoradas de los llamados JRPG, y en el último par de años ha hecho diferentes esfuerzos para que varios de sus títulos lanzados hace ya una buena cantidad de tiempo, vuelvan a estar disponibles. En esta ocasión es tiempo de que nos adentremos en Tales of Graces f Remastered, producto que nos da la oportunidad de visitar a una de las entregas menos conocidas de la saga que por cierto, justamente se encuentra celebrando 30 años de existencia.

A pesar de lo muchos podrían pensar, traer videojuegos de pasadas plataformas a nuevas consolas es una tarea bastante delicada. Para prueba, lo que hemos visto y seguimos viendo sobre ports o remasterizaciones que justamente por menosprecio del lado de los desarrolladores, fallan rotundamente en temas técnicos y artísticos. El propio Bandai Namco tuvo un paso complicado con Tales of Symphonia Remastered el año pasado, por lo que la idea de que la querida serie de JRPG regresara con un producto similar, no entusiasmaba demasiado. Dicen que de los errores se aprende mucho más que de los aciertos y acá tenemos un ejemplo muy claro, pues Tales of Graces f Remastered se siente como título terminado y muy bien pulido que cumple con lo que uno espera de este tipo de estrenos sobre todo de entregas no tan conocidas por la forma en la que se lanzaron hace ya tantos años.

Del Wii al PS3…

Entrar nuevo a cualquier serie de RPG siempre puede ser un proceso bastante intimidante, pues sobre todo las más importantes, suelen ser muy añejas, luciendo una gigantesca cantidad de títulos de su línea principal, así como muchas veces, un montón de spin-offs. Mi consejo siempre que alguien se topa con esta complicada decisión, es que tome información básica y a partir de ahí, dé un salto de fe hacia el título que mejor le parezca. Sin lugar a dudas, Tales of entra dentro de esta categoría, en la que es muy común que se haga el cuestionamiento de por donde es bueno empezar. ¿Será que Tales of Graces f Remastered es buen punto de partida para iniciar con el fantástico mundo de esta saga de Bandai Namco?

Antes de pasar a contarte sobre los pormenores de lo que es Tales of Graces f Remastered como producto, me parece que es importante hablarte un poco del juego en el que se basa, pues no estamos hablando de un título común y corriente, ya que en realidad se trata de una revisión. Regresando un poco al punto del párrafo anterior, está la pregunta de: “¿tengo que haber jugado alguna otra entrega de la serie para poder disfrutar de este nuevo?” La respuesta es un rotundo no. Verás, la mayor parte de entregas que componen a esta franquicia, son completamente independientes, es decir, estamos ante una antología en la que cada una de sus partes funciona de manera mayormente independiente, por lo que en realidad, cualquiera de ellas te puede funcionar de buena forma como puerta de entrada.

Aclarado lo anterior, te cuento que Tales of Graces es un título que se lanza originalmente para el Nintendo Wii exclusivamente en Japón en diciembre de 2009. Por razones que no se saben, el juego salió con un montón de complicaciones técnicas, siendo fuertemente criticado en su momento. Debido a lo anterior, Namco toma la determinación de no llevarlo a occidente por el momento. Un año más tarde, el estudio y publisher que hasta esa fecha todavía no se unía con Bandai para formar lo que ahora conocemos como Bandai Namco, decide lanzar Tales of Graces f en el PlayStation 3, una versión mejorada y sobre todo arreglada del título original de Wii. Una vez más, el lanzamiento solo se da en Japón. No es sino hasta marzo de 2012 que el mercado americano recibe a este título de manera oficial, asunto que lo ha convertido en una de las entregas menos populares de la saga. Desde esa fecha no se había vuelto a relanzar hasta ahora.

Y a todo esto ¿qué tipo de juego es Tales of Graces f? Pues bien, seguro sobra decir que estamos ante un JRPG de acción, uno que sigue casi al pie de la letra lo que se venía haciendo con la serie durante la época. Para que tengas una idea mucho más clara, piensa en algo como el siempre querido Tales of Symphonia o el aclamado Tales of Vesperia. En caso de que hayas jugado cualquiera de estos títulos que te menciono, sabrás perfectamente con qué tipo de experiencia te vas a topar. Ahora, en caso de que seas nuevo para la franquicia o tenga mucho tiempo que no la tocas, es importante que sepas que estamos ante un título bastante particular en cuanto a gameplay específicamente, pues la realidad es que su estructura e historia son bastante comunes.

En Tales of Graces f tomamos el control de Asbel Lhant, joven de corte real que vive en el mundo de Ephinea. Durante su infancia, nuestro protagonista encuentra a una misteriosa niña dormida en un campo de flores, la cual, no recuerda quién es ni de dónde vino, pero que cuenta con poderes bastante misteriosos. Tras cierto suceso trágico, viene un salto de siete años dentro de la historia que nos muestra a un personaje central mucho más maduro y que ha dejado atrás el pueblo en el que vivía. A partir de ese momento, se empieza a enterar de qué es lo que en realidad pasó en el punto en el que cambió su vida por completo y cómo es que puede resolverlo. Sí, un cuento no tanto original, pero en el que sí te podría decir que hay personajes entrañables y en general, un desarrollo bastante interesante y entretenido con giros de tuerca y toda la cosa.

La situación con Tales of Graces f se pone mucho más interesante a nivel de gameplay. Verás, acá la forma de atacar y defenderte es bastante diferente a cómo es que suceden las cosas en tu RPG de acción típico. Fiel a los sistemas de la serie de aquel momento, tenemos una mecánica en la que debemos de mezclar el presionar botones de ataques básicos, con la dirección de nuestro stick izquierdo, esto genera que nuestros personajes hagan diferentes movimientos para ir generando combos, casi como en un juego de pelea. Igualmente, la manera en la que nos defendemos dicta mucho de la manera en la que vamos a ir a la ofensiva. La cosa es mucho más compleja que esto, pero no me quiero clavar demasiado pues al final, más bien estamos aquí para hablar de la remasterización. Sobre la estructura del título, como ya te lo comentaba, puedes esperar algo bastante tradicional con la visita de pueblos, calabozos y áreas un tanto abiertas para explorar.

Tales of Graces f es un gran RPG, de eso no hay duda. Es complicado saber en qué parte cae dentro de los rankings de los fans más apasionados de esta serie, pero lo que te podemos decir es que este regreso con su versión remasterizada, nos recordó de buena forma tiempos más sencillos para la industria en los que los estudios no estaban tan obsesionados con encontrar el hilo negro con cada una de sus producciones. Más bien se centraban en entregar buenos títulos de su género y de sus series que fueran acorde a lo que su base de fanáticos quiere. La verdad es que hoy en día esta filosofía de diseño es cada vez más complicada de encontrar, solo se me ocurre a alguien como Falcom que la sigue con su serie de Ys y The Legend of Heroes.

Sin rodeos

Todos sabemos perfectamente que al contrario de lo que se podría esperar, cada vez es más complicado definir qué es un remake o qué es una remasterización. Los estudios desarrolladores y publishers simplemente no terminan por ponerse de acuerdo para formalizar estos términos, lo cual, seguro tiene que ver con asuntos de marketing. Por supuesto que cuando escuchamos “remake” pensamos en un trabajo más profundo de reconstrucción que cuando se usa “remastered”, no obstante, sigue siendo complicado determinar dónde estamos parados siempre que un nuevo producto de esta categoría llega al mercado. ¿Cómo funciona Tales of Graces f Remastered y qué tipo de novedades pone sobre la mesa si se le compara con el título original en el que está basado?

Comencemos con la parte de números más concreta. Para esta reseña echamos mano de la versión para PC en un Steam Deck, la cual, se comportó de forma espectacular. Puedes esperar a que el título se despliegue a 60 cuadros por segundo sin ningún tipo de problema a la resolución nativa de la portátil de Valve, es decir, a 1280×800. En caso de poner el juego en otro equipo con ciertas características, lo puedes llevar hasta 4K y 120 cuadros. ¿Qué hay de las consolas? Pues bien, a pesar de que no hemos probado esta estas versiones, se prometió que en todas ellas el título estará a 60 cuadros, exceptuando el Nintendo Switch, en donde lo veremos a 30. Esperemos que sobre todo esta última versión, no tenga las complicaciones que le vimos a Tales of Symphonia Remastered.

Tales of Graces f Remastered luce sensacionalmente bien y como ya te lo platicaba, al menos en un Steam Deck, su rendimiento es sumamente sólido; sin embargo, debes de tener en cuenta que estamos ante un trabajo de remasterización visual y auditivo bastante modesto. Lo que te quiero decir con lo anterior es que este producto se apoya enormemente de la dirección artística que tuvo el juego desde el inicio, pues no se hicieron demasiados cambios en cosas como complejidad geométrica de personajes y escenarios, ni tampoco de iluminación. Hablando de iluminación, el título presenta algo un poco extraño que no sé exactamente si es problema de esta remasterización o es algo que simplemente se arrastró del original. A lo que me refiero es que cuando se nubla en el lugar en el que estés, la corrección de color sufre de un cambio que no luce del todo bien, apagando demasiado la situación de la imagen que se nos está presentando.

¿Qué hay de cambios y mejoras? Tales of Graces f Remastered luce una serie de mejoras de vida que indudablemente ya son consideradas como estándar para este tipo de productos. Por ejemplo, se añadieron iconos que te indican a dónde ir para poder progresar con la historia principal, así como la opción de apagar por completo los enfrentamientos contra enemigos que se encuentran deambulando por los niveles que recorremos. De igual forma, en caso de perder una batalla, podrás reiniciarla de manera inmediata y sin que el juego que te saque hasta la pantalla de inicio para que cargues tu más reciente save file. Para rematar, ahora es posible saltarte por completo cualquier cinemática, además de que los 80 DLC del título original fueron incluidos, esto claro, sin los que tenían licencias como la colaboración que hubo con Hatsune Miku, por ejemplo.

De extras como tal, es decir, nuevos niveles, modos de juego o jefes, Tales of Graces f Remastered no luce nada al respecto, solamente las mejoras de calidad de vida que te describí hace unos momentos. Repito, lo mejor será que mantengas tus expectativas en niveles bastante modestos al momento de que te aproximes a este juego, pues a pesar de que se está presentando algo bastante sólido y sin problemas reales del lado técnico, no está cambiando demasiado respecto a la obra original, ofreciendo muy poco para quienes ya tuvieron la oportunidad de jugarlo en su momento. Bandai Namco no se quiso andar con rodeos y se fue directamente al grano: poner a nuestra disposición un RPG de hace 15 años con su mejor versión posible, lo cual, podría ser más que suficiente para algunos.

No era tan difícil

Retocar cualquier viejo clásico siempre puede ser un arma de doble filo. A lo largo de la historia hemos visto varios intentos de remakes o remastered que por querer cambiar demasiado a la obra original, se termina entregando un producto que pierde por completo de foco el objetivo de este tipo de productos, esto sin mencionar los desastres técnicos que se han dado. Teniendo en cuenta todo lo anterior sumado al asunto de que se trata de un título que incluso buena parte de los fans de la serie pasaron por alto, Bandai Namco decidió tomar el camino seguro con Tales of Graces f Remastered, dando como resultado un regreso que se siente sencillo y hasta escueto por momentos, pero muy bien logrado en todo lo que intenta sin ir mucho más allá.

Y viene la gran pregunta: ¿para quién es recomendable Tales of Graces f Remastered y quién debería de pasarlo por alto? Pues bien, la respuesta a estos cuestionamientos siempre varía un montón dependiendo del usuario, pero de manera general te diría que si nunca tuviste la oportunidad de disfrutar de este título en su momento, ahora es un punto más que ideal para hacerlo, sobre todo si eres amante de lo que esta serie siempre ha entregado, incluso te diría que si no eres muy clavado y por ejemplo, solo jugaste Symphonia o Vesperia, acá vas a encontrar algo de mucho valor. Si por el contrario, tienes particularmente fresca la versión de PS3, no creo que haya una razón de peso para que hagas el gasto de tiempo y dinero en este nuevo producto. Como sea, creemos que Bandai Namco y Tose están entregando algo sencillo, pero muy bien logrado en lo que se persigue y en todo lo que intenta, esto sin hacer un mayor esfuerzo que sin lugar a dudas nos habría encantado.