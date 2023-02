Review – Tales of Symphonia Remastered

Una de las etapas más gloriosas del gaming a mi parecer es aquella en la que PlayStation 2, Xbox y Nintendo GameCube mantuvieron su lucha de forma simultánea. Esto con grandes títulos donde destaco God of War, Halo, The Legend of Zelda: The Wind Waker, y más lanzamientos que propiamente no eran desarrollados por estudios que hayan sido propiedad de estos titanes que a día de hoy siguen en pie. Entre las compañía terceras que estaban creando juegos se encontraba Namco, quienes se encargaron de desarrollar algunos títulos interesantes como más entregas de Pac-Man en tres dimensiones, la segunda entrada de Soul Calibur, Star Fox Assault. Y si bien cada uno tiene sus méritos, por mucho el más destacado de todos fue Tales of Symphonia, un RPG que llegó para hacer ruido en el aparato de Nintendo. En su momento se presentó como una revolución en el género, dado muchos usuarios conocieron esta vertiente con la entrega que aterrizó en el 2003. Convirtiéndose de forma instantánea en el clásico infaltable que todo fan de los RPG debe de probar. Eso se debe a su jugabilidad, historia, personajes, así como ese diseño tan interesante estilo anime que a muchos ha gustado.

Namco estuvo muy consciente de lo querido que fue el título, por lo que en el año 2014 se lanzó una versión adicional con trajes extras, jefes, nueva resolución y hasta la inclusión de su secuela no tan querida en el mismo disco. Cabe decir, que la adaptación no fue tan querida debido a ciertos detalles técnicos de los cuales careció en comparación a Gamecube, concretamente se trata de la estabilidad de cuadros por segundo. Así pasaron unos cuantos años más, y mediante un Nintendo Direct los usuarios recibimos una noticia que de verdad no se esperaba, un nuevo lanzamiento del videojuego para las consolas de casi actual circulación. Esto bajo el pseudónimo de Remastered. Y muchos saben que cuando se usa dicho título, estamos hablando de cosas serias, o al menos eso es lo que nuestras mentes ingenuas podrían haber pensado. Tiempo ha pasado, y al fin llegó el tan ansiado día de lanzamiento, ya sea en las tiendas digitales o también las físicas. Y claro, no podíamos dejar pasar la oportunidad de echarle un ojo a nuestra nueva versión, todo gracias a nuestros amigos de Bandai Namco que nos han obsequiado un código para revisar cada aspecto técnico y de jugabilidad que se nos ofrece.

¿Tales of Symphonia Remastered podrá cumplir con las expectativas de los fans que estaban impacientes por volverlo a jugar? O tal vez, ¿ Se trata de una versión que solamente estiró la pantalla a widescreen sin ningún tipo de añadidos que realmente valen la pena? Bueno, eso lo vamos a ver en esta nueva Atomix Review que con gustó he preparado para todos ustedes. Algo que me gustaría mencionar, es que la perspectiva de esta reseña es de alguien quien en su momento probó el original, y que por ende puede hacer una comparación un poco más exacta y por qué no decirlo, objetivo. Con esto aclarado, es hora de darnos una vuelta a la tierra mágica donde los combates medievales son el pan de cada día.

La peregrinación de la elegida

La historia de Tales of Symphonia Remastered nos coloca en la tierra de Sylvarant, misma que aparentemente está perdiendo grandes cantidades de Maná, siendo esta la energía vital del mundo. Esto se debe a la extracción de la misma del gran árbol sagrado y también por la amenaza de aquel lugar, y el nombre de dicha comunidad es los Desianos.

Sin embargo, no todo está perdido dado que todo esto se puede corregir gracias al elegido, ser que tiene la capacidad de restaurar la tierra si llega a convertirse en el ángel definitivo. Y justo la elegida de esa generación, Colette, ha comenzado un viaje junto a sus amigos Lloyd Irving y Genis Sage, así como su mentora Raine Sage y el cazarrecompensas Kratos Aurion.

Todo este equipo deberá pasar por las diferentes pruebas de los templos sagrados, sitios donde poco a poco la chica va a liberar los poderes necesarios y así ser la esperanza que salvará a todos. Pero no todo va a ser un tour por el mundo, dado que los propios Desianos buscarán la forma de detenerlos y que así los continentes sigan siendo un desastre.

También hay que comentar, que mientras se desarrolla la narrativa, más personajes se les unirán en el viaje, cada uno con sus propios motivos y aspiraciones para hacerles compañías. Lo mejor, es que sus personalidades tan dispares hace que sea una jornada interesante, pues lo quieran o no, deberán trabajar en equipo para salir e una pieza de todos los peligros que les acechan desde las sombras.

Como se podrá apreciar, la historia del juego se conserva tal cual el clásico de hace algunos 20 años en el pasado, con personajes simpáticos, momentos memorables, así como giros de guión, que siendo honesto, para estos tiempos ya se sienten de lo más predecibles. Eso sí, la magia que impregna se sigue sintiendo auténtica y eso es algo que no se puede demeritar.

No les miento, me hubiera gustado que se incluyera el segundo juego dentro de la copia, pues me hubiera encantado conocer su historia, esto a pesar de que se le ha castigado muy severamente en temas de crítica especializada. Y de hecho, siento que es un paso hacia atrás el no ponerlo, dado que la versión de PS3 agrega esta secuela.

Por su parte, para quienes prueban esta historia por primera vez, es muy posible que les guste, sobre todo a los fans de los anime estilo Shonen, pues cuenta con sus elementos de drama y también acción que no pueden faltar. Este tipo de ambientaciones mágicas nunca fallan, y este juego nos demuestra que hay narrativas que pueden envejecer bien, o al menos de forma decente en comparación a otros trabajos que podemos catalogar como similares o competidores.

Jugabilidad primitiva pero divertida

Primero, hay que tener claro que Tales of Symphonia Remastered es un JRPG de acción, por lo que aquí se deja del lado el típico modo de juego en el que debemos derrotar a los enemigos con ataques por turnos. Pasando así a acción en tiempo real, donde manejamos a un personaje quien es acompañado de forma automática por tres avatares más.

Al que nosotros utilizamos lo podemos considerar como el líder, y con solo presionar el botón de acción podemos atacar a los enemigos que aparezcan en la pantalla de batalla. De hecho hasta se pueden ejecutar combos si presionamos de forma constante, así como el cubrirse de ataques rivales para surgir menos daño en los puntos de vida.

También están los ataques especiales, los cuales se pueden equipar a manera de atajos, en el caso de la versión de Nintendo Switch, es en el botón B, ya sea hacia arriba, hacia abajo, a los costados y neutro. Dichas habilidades se pueden obtener conforme los personajes van subiendo de nivel al derrotar a los adversarios.

Hablando de personajes, estos son de géneros distintos al igual que en sagas como Final Fantasy, por lo que contaremos con el espadachín, mago negro, mago blanco, ladrones y más. Si bien no podemos controlar lo que hace cada uno, al menos se puede configurar la táctica a seguir como moderar el uso de la magia, o ponerse a curar desde la lejanía para que los puntos de vida estén seguros.

También está un clásico que no puede faltar, esto es el equipar armaduras, ropajes, armas, accesorios, entre otros que van a fortalecer a los miembros del grupo en distintos atributos como ataque, defensa, inteligencia y más. Estos claramente también aumentan mientras vamos subiendo de nivel con la caída de enemigos normales y jefes.

En cuanto a la dificultad de las peleas, puedo decir que se siente equilibrada, pero hay que tener en cuenta que se debe estar haciendo farmeo de vez en cuando, pues si llegamos bajos de nivel a ciertas partes, perder puede ser sencillo. Eso sí, el nivel de reto puede ser normal o difícil, por lo que sugiero probar el más sencillo en la primera vuelta del juego.

Dejando de lado las peleas, tenemos el tema de la exploración. Ya que podemos desplazarnos con nuestro personaje a través de un mapamundi, así como en pequeños pueblos o mazmorras. Lugares en donde podremos comprar objetos o encontrarlos en cofres, así como resolver algunos puzzles no tan complejos en los templos o laberintos.

Claro, hay secciones que no se pueden cruzar a temas de guión, por lo que debemos atenernos a lo que se nos ofrece respecto a elementos lineales, aún así, llegará cierto punto, uno tan lejano, en el que desplazarse por los continentes sea más sencillo. Mientras tanto tocará ir de un lugar a otro tocando siluetas de enemigos y luchando una y otra vez. Algo que se puede hacer llevadero al sacar a nuestra mascota que se desplaza más rápido.

Lo que se pudo mejorar y agregar

Ahora que vimos los aspectos generales de lo que es en sí Tales of Symphonia Remastered, es hora de pasar a la parte un tanto más técnica y también sobre detalles que pudieron agregarse, Lo primero es la resolución del juego, la cual pasa de 720p a 108, que en comparación a la versión de PS3 es algo que podemos considerar como positivo.

Después llegamos a los cuadros por segundo, donde se podría pensar que se retomarían los 60 que se nos presentaron en su momento para la versión de GameCube, pero no, no es el caso. Dado que el juego posee unos 30, lo peor es que no son estables en todo momento, pues en momentos puntuales baja de forma drástica, más en zonas de exploración o en cinemáticas, algo que no hace mucho sentido pero ahí está.

También parece que Bandai Namco se tomó muy literal el detalle de llevar la experiencia tal cual se jugó hace 20 años, por lo que no hay mejoras de calidad de vida como reiniciar una batalla al perder. Entonces, si nos derrotan en un combate, vamos a tener que regresar al último punto de guardado, algo que para estos tiempos ya se siente un poco prehistórico.

Por su parte, no nos podemos saltar las cinemáticas que impliquen diálogos entre los modelos de personajes, así que si por ejemplo, debemos a enfrentar otra vez al jefe de turno que nos venció va a ser obligatorio comernos la parte de conversaciones previa. A eso se le suma que la velocidad de batalla no se puede acelerar para farmear más rápido.

Como puede percibirse, Bandai Namco decidió holgazanear un poco en cuanto añadidos para esta versión “nueva” del juego, dejando la experiencia que salió hace unos atrás intacta. Realmente, se siente como una trabajo al que no se le tuvo cariño, y eso es algo que se demuestra al lanzar este port en un estado que la verdad no es no muy desastroso, pero que sí puede sentirse decepcionante para quienes esperan la versión definitiva.

No digo que los gráficos no se sigan viendo bien, pues el cel shading es algo que le cuesta envejecer y que por lo tanto juega a su favor, pero por los demás apartados, el pagar 40 dólares, un precio similar al del reciente Metroid Prime Remastered, realmente se siente como no tenerle respeto a los fans de antaño, pues se esperaba una verdadera mejora, y en ocasiones se siente con detalles un tanto inferiores o muy conformistas respecto a la entrega de Gamecube.

Lo que más condolece es el tema de calidad de vida que no se pensó, si eso hubiera estado presente sería otra cosa, pero se puede interpretar que sacaron esta versión tan solo por cumplir y ya. Y no dudo que habrá gente que lo compre por temas de nostalgia, pero francamente eso fanáticos de tan mágico y singular JRPG se merecían mucho más en cuanto a un proyecto que cumpla con cierto nivel de respeto impregnado.

Un relanzamiento que debió trabajarse más

En conclusión, Tales of Symphonia Remastered es un título que en cuanto a la experiencia original, sigue siendo un juego muy bueno por sí mismo, esto hablando de que sus mecánicas son divertidas y la historia es entretenida. Sin embargo, no estamos aquí para calificar al lanzamiento de hace 20 años, sino al trabajo que se hizo de remasterización.

La verdad, se siente como un proyecto que les dio flojera de trabajar, a tal punto de utilizar inteligencia artificial para tomarse como base. Eso hace que no se alcancen los 60 cuadros por segundo, incluso que los 30 bajen en ciertos puntos de la aventura. A eso se le suman algunas texturas raras que pueden distraer de vez en cuando, sobre todo a quienes se fijan mucho en los detalles.

Tampoco hay mejoras de calidad de vida, por lo que ciertos aspectos como el reiniciar desde el punto del guardado al perder una batalla o el no poder saltarse las escenas de diálogos se pueden sentir algo anticuados. Y claro, no podemos ignorar para nada que el dejar fuera a la secuela se siente como un paso atrás, pues la versión de PS3 sí la llevaba en el disco.

Entonces, Tales of Symphonia Remastered es un producto que solo se hizo para cumplir, por lo que en comparación a remasters de otras franquicias, se queda muy pero muy atrás. Por otro lado, si hay nuevos usuarios que lo quieran jugar por primera vez, es una opción accesible a día de hoy. Aunque por el precio que se pide, tal vez lo mejor sería esperar a un descuento.

Recuerda que el título ya está disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Probamos la versión de Switch para esta reseña.