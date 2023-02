La próxima semana no solo se llevará a cabo un nuevo Pokémon Presents, sino que Nintendo también tiene la intención de compartir el tráiler final de la película de Super Mario Bros. por medio de un Nintendo Direct especial.

Al igual que otros tráilers para la película, Nintendo tiene pensado llevar a cabo una presentación especial enfocada en revelar el nuevo avance de una forma uniforme y capaz de robar la atención del público. Este evento tendrá lugar el próximo 9 de marzo de 2023 a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), y aquí podrás verlo.

Join us at 2:00 p.m. PT on 3/9 for the world premiere of The Super Mario Bros. Movie's final trailer! No game information will be included in this #NintendoDirect. #SuperMarioMovie

📽️: https://t.co/SWL11FEoP7 pic.twitter.com/6ikAWYxCNy

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 22, 2023