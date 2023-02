Se filtra nuevo control de Xbox Series X|S

Pese a que a principios de mes salió a la venta el control Stellar Shift para el Xbox Series X|S, una nueva filtración ha revelado que un nuevo mando para esta consola está en camino, y estaría a la disposición del público la próxima semana, algo que a los fans seguramente les encantará.

Por medio de Twitter, billbil-kun, quien también filtró la existencia de la edición Stellar Shift previo a su revelación oficial, ha revelado que el control Velocity Green para el Xbox Series X|S saldrá a la venta el próximo 28 de febrero, y tendrá un precio de €59.99 euros, por lo que el anuncio oficial es inminente.

PREMIERE

Another controller in less than a month 👀#Xbox Wireless Controller Velocity Green

⌛️Release date: Feb 28th, 2023

💲Price: 59,99€ pic.twitter.com/P1eGtXN8Fl

— billbil-kun (@billbil_kun) February 21, 2023