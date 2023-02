Xbox hace trato con Nvidia para llevar juegos a Geforce Now

El día de hoy han surgido muchas noticias importantes en relación a Microsoft y concretamente de Xbox, pues para empezar se habla de Nintendo y la intención de llevar Call of Duty a plataformas como Switch. Y ahora, se habla de que los acuerdos siguen, dado que el propio Phil Spencer confirma un contrato con la plataforma de Nvidia en PC.

Según lo comentado por el propio CEO de Xbox, se llegó a un acuerdo de 10 años en el que muchos de los juegos de la compañía para PC llegarán a GeForce Now, entre ellos importantes franquicias como Halo o Gears of War. Eso también va para algunas sagas de Activision Blizzard, afirmando la llegada de los juegos en cuanto se cierre el trato.

We have signed a 10 year agreement with NVIDIA that will allow GeForce NOW players to stream Xbox PC games as well as Activision Blizzard PC titles, including COD, following the acquisition. We´re committed to bringing more games to more people – however they choose to play.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2023