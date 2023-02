Nintendo y Microsoft firman acuerdo histórico

En diciembre del año pasado, Microsoft reveló que estaba comprometido a llevar los juegos de Call of Duty día uno a consolas de Nintendo durante los próximos 10 años. Si bien en su momento se pensó que esta declaración era solo una forma de convencer a las FTC y otras organizaciones de aprobar la compra de Activision Blizzard, el día de hoy se ha revelado un contrato legal con el cual se asegura que esto sí pasará.

Por medio de un comunicado, Brad Smith, presidente de Microsoft, ha confirmado que la compañía ha cerrado un acuerdo de 10 años para llevar Call of Duty a los dispositivos de Nintendo “el mismo día que Xbox, con todas las funciones y la paridad de contenido”. Esto fue lo que comentó:

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO

— Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023