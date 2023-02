Hoy es un día muy importante para la compra de Activision Blizzard. No solo nos levantamos con la información de que un contrato especial entre Nintendo y Microsoft se ha hecho una realidad, sino que varios directivos importantes de las compañías involucradas en este proceso se han reunido ante la Autoridad de Competencias de Mercados de Reino Unido, o CMA por sus siglas en inglés, en donde los responsables de Xbox han revelado el dominio que tiene cada compañía en diferentes mercados.

De acuerdo con Brad Smith, presidente de Microsoft, el mercado global de los videojuegos está dominado por PlayStation, quienes ocupan el primer puesto en desarrollo en territorios como Europa y Japón. Esta es la información que compartió:

Microsoft thinks its two deals, with Nvidia and Nintendo, will be enough to convince regulators. Smith on the CMA: "Do you want to kill a deal and cement Sony's position? Or do you want to open this [Call of Duty] up to 150 million more people?" pic.twitter.com/S1M3bmqEY5

— Tom Warren (@tomwarren) February 21, 2023