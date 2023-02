No es necesario tener PS Plus Premium para jugar a clásicos

Desde hace unos meses atrás, se agregaron las suscripciones de PS Plus con diferentes niveles de pago, uno que se conserva para adquirir los títulos de cada mes, otro que agrega juegos de PS4 y el que más importaba, el que permite jugar a títulos de PSP y PS1. Sin embargo, no todos estaban convencidos de pagar tan solo por probar dichos clásicos.

Sin embargo, esta opción se pudo haber quedado de lado hace algunas horas, dado que PlayStation actualizó su tienda y los usuarios se han dado cuenta que las nuevas adiciones de juegos retro permiten su compra individual. Eso significa, que los usuarios podrán adquirirlos en la tienda y jugarlos durante el tiempo que quieran sin necesidad de PS Plus.

Aquí los juegos con sus precios en dólares:

– Wild Arms 2 – $9.99 USD

– Harvest Moon: Back to Nature – $5.99 USD

– The Legend of Dragoon – $9.99 USD

Vale la pena mencionar, que otras entregas clásicas aún no se agregan al catálogo de compra, pero este sería el primer paso para que los usuarios puedan comprar lo que se vaya añadiendo cada mes a PS Plus. Así, las ansiadas entregas como Final Fantasy Tactics podrían ser lanzadas, incluso el primer Persona que llegó en la historia.

Vía: PlayStation Lifestyle

Nota del editor: Sin duda es algo que a más de uno va a emocionar, personalmente a mí me gustaría ver juegos como Mega Man Legends, así como su spin off llamado The Misadventures of Tron Bone. Ya veremos si lo agregan o si Capcom los quiere relanzar en otro medio.