Niño Bill Clinton regresa en transmisión de Twitch

El año pasado concretamente en el mes de diciembre, ocurrió algo que se consideró polémico en el mundo de los videojuegos, y es que un chico irrumpió de la nada durante la ceremonia de The Game Awards. A este se le apodó el chico Bill Clinton, dado que durante su discurso habló de dicho expresidente ligado a la religión judía que confundió al público.

Si bien han pasado dos meses desde el acontecimiento, parece que el chico no quiere salir de los reflectores, por lo que ahora está yendo a las grandes ligas con el streamer de Twitch conocido como Kai Ceinat. Este se encontraba hace poco en una maratón de suscriptores, hasta el chico que le gusta dar mensajes confusos apareció para irrumpir dicha emisión.

El streamer se encontraba caminando junto a un colega en lo que parece ser un parque diversiones o de atracciones, y justo atrás de ellos les iba siguiendo el rastro el chico Bill Clinton. Y justo, el propio creador de contenido lo miró de forma sospechosa, diciendo a cámara que juraría haberlo visto antes, y de ahí justamente llegaron sus recuerdos de The Game Awards.

Esto mencionó Cenat, algo que también incluye a sus guardaespaldas:

Eres la persona más aleatoria que he visto. No estás con nosotros, no estás con nosotros pero definitivamente te he visto antes. No dejes que nos siga.