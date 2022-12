Eliminan al niño Bill Clinton de The Game Awards

Pese a toda la emoción que causaron The Game Awards 2022, y todos los anuncios que se dieron en el evento, es muy probable que la ceremonia de este año sea recordada por la invasión que causó el niño Bill Clinton durante el discurso de aceptación de Hidetaka Miyazaki por ganar Juego del Año por Elden Ring. Sin embargo, los organizadores del evento quieren que te olvides de este incidente, algo que dejaron en claro con un mal photoshop.

Por medio de sus redes sociales, The Game Awards compartió una imagen celebrando a FromSoftware y Hidetaka Miyazaki por sus victorias en 2019 con Sekiro: Shadows Die Twice y 2022 por Elden Ring. Sin embargo, en la imagen que eligieron optaron por eliminar al niño Bill Clinton con una edición que dejó mucho que desear.

From Software is the first studio to win 2 Game of the Year awards at #TheGameAwards

2019 – Sekiro: Shadows Die Twice

2022 – Elden Ring

Congratulations @fromsoftware_pr pic.twitter.com/UXzG83JsOT

— The Game Awards (@thegameawards) December 21, 2022