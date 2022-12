Se filtran los juegos de PS Plus de enero de 2023

Aunque muchos estamos pensando en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, hay algunos que solo quieren conocer los juegos que llegarán a PlayStation Plus el próximo mes. Para su fortuna, esta información ya se filtró, y la selección luce muy interesante.

De acuerdo con Dealabs, quienes continúan con un récord impecable en sus filtraciones, los tres juegos que llegarán a PlayStation Plus Essentials en enero de 2023 serán:

–Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5/PS4)

–Fallout 76 (PS4)

–Axiom Verge 2 (PS5/PS4)

Sin duda alguna, una selección muy interesante. Considerando que la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order llegará el próximo año, este es el momento perfecto para disfrutar de la primera aventura de Cal Kestis. De igual forma, Axiom Verge 2 es un fantástico juego independiente que lleva al género de los metroidvania a nuevos niveles.

Incluso Fallout 76, el cual dejó mucho que desear en su lanzamiento, merece al menos una mirada gracias a todas las actualizaciones, expansiones y mejoras que ha visto a lo largo de los años. De igual forma, se ha mencionado que estos títulos estarán disponibles en PS Plus entre el 3 de enero y 7 de febrero de 2023. Por su parte, es muy probable que PlayStation confirme esta lista la próxima semana. En temas relacionados, estos son todos los juegos que llegan a PS Plus Premium y Extra este mes. De igual forma, Call of Duty podría llegar a PS Plus.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una muy buena selección de juegos, y una fantástica forma de comenzar el año. Aunque Fallout 76 podría no ser del agrado de muchos, los otros dos títulos valen mucho la pena.

Vía: Dealabs