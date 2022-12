De manera fugaz, el presente año ha llegado a su fin y nos trajo consigo una avalancha de acontecimientos y emociones en el sector del entretenimiento que servirá para seguir plasmando nuevas páginas en la historia que conforma al mundo de los juegos de video.

Durante 2022 el planeta fue testigo de diversas adquisiciones millonarias, destacando la de Take-Two Interactive por Zynga y Sony con Bungie. Embracer Group también se sumó a esta tendencia y se hizo con una parte de los activos de Square-Enix, incluyendo a Crystal Dynamics y Eidos-Montreal, además de haber absorbido a Limited Run Games, la cual mantendrá a sus fundadores al frente.

Mención aparte merece la intención de compra que Microsoft realizó por Activision Blizzard, misma que ya ha sido aprobada en Brasil pero presenta serios obstáculos en Europa y Estados Unidos, donde los órganos reguladores han mandado a los tribunales el caso para que se emita un veredicto.

Los gamers también presenciaron el hackeo que sufrió Rockstar Games donde se filtraron casi cien videos relativos a Grand Theft Auto VI. Por su parte, Google confirmó el cierre de Stadia, dejando patente que la infraestructura tecnológica de su servicio era muy eficiente pero jamás consiguieron adoptar una identidad de negocios para posicionar dicha marca.

De la fase terrenal partieron diversas celebridades del medio como: Stewart Gilray y Mohammad Fahmi, creadores de Oddworld y Coffee Talk, respectivamente; Rieko Kodama, miembro de Sega; Mitsuhiro Yoshida, desarrollador de River City Ransom; Ferret Baudoin, diseñador de múltiples RPG; así como Kevin Conroy, quien fuese la voz de Batman.

Hablando de videojuegos, el año que está por concluir fue espectacular con grandiosas producciones como Bayonetta 3, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Inscryption, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Pentiment, Splatoon 3, Stray, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Tunic, Vampire Survivors y Xenoblade Chronicles 3, por citar algunos.

Los Game Awards volvieron a romper récords en número de espectadores y sirvieron como escaparate para presentar por todo lo alto la revelación de Death Stranding 2, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon y más detalles de Final Fantasy XVI. En otro orden de ideas, John Carmack, el mítico cofundador de id Software, presentó su renuncia a Meta, argumentando su descontento por los recientes reajustes en la empresa que preside Mark Zuckerberg.

A pesar de que 2022 fue apasionante, existieron sucesos que dejan un mal sabor de boca como el hecho de que los mayores lanzamientos se Sony también hayan desembarcado en PlayStation 4, evidenciando que aunque la nueva generación ya lleva dos años en el mercado, apenas empezará a demostrar su verdadero potencial.

En paralelo, a pesar de contar con múltiples estudios internos de desarrollo, Xbox no fue capaz de lanzar un solo juego first party para sus consolas, bajo un umbral de tolerancia que comienza a molestar a sus seguidores. El mayor reto de Microsoft consistirá en lograr la aprobación de la compra de Activision Blizzard y aunque el resultado podría ser favorable, no existe un horizonte de tiempo definido.

La industria de los videojuegos no para y nos ha regalado doce meses espectaculares hasta llegar a la antesala de que el año siguiente también será capaz de sorprender a todo tipo de jugadores, sin importar marca o plataforma que utilicen para disfrutar al máximo este pasatiempo.

***A todos los amigos y lectores de atomix, les deseo una Feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y un próspero 2023, cargado de salud y éxitos***

