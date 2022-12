Review – River City Girls 2

El 2022 ha sido un año en donde, de principio a fin, hemos tenido experiencias de gran calidad. Pese a que estamos a solo unos días de entrar al 2023, WayForward por fin cumplió su promesa de entregarnos una secuela de River City Girls, uno de los mejores títulos que el estudio ha creado hasta el día de hoy, y un gran representante del género de los beat’em up. Aunque la espera fue más larga de lo anticipado, ya que pasamos de una ventana de lanzamiento de verano, hasta mediados de diciembre, y las controversias relacionadas con su desempeño técnico han sido todo un tema de discusión, es increíble que un título de este nivel sea el encargado de cerrar un fenomenal año para esta industria.

River City Girls llegó en el 2019, no solo para revitalizar a la serie de Kunio-kun, sino para ofrecer su propia interpretación del beat’em up moderno. Todo esto gracias a un sistema de combate sólido con pequeños toques de RPG, un estilo visual y una presentación sonora de primer nivel, así como una historia que no solo le rinde homenaje a su franquicia, sino a las grandes propiedades del ya difunto Technōs. Sin embargo, desde entonces hemos visto el lanzamiento de Streets of Rage 4 y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, los cuales se han encargado de llevar el género a un pináculo sin precedentes. Por si fuera, clásicos, como TMNT IV: Turtles in Time y Scott Pilgrim vs. The World: The Game han tenido un segundo aire por medio de colecciones y relanzamiento. Este es, sin lugar a dudas, uno de los mejores momentos para los fans de este tipo de experiencias. Es en este contexto en donde River City Girls 2 llega al mercado.

Pese a que esta secuela llegó a Japón a principios de mes, no fue sino hasta hace unos días que en occidente tuvimos la oportunidad de experimentar la nueva aventura de Misako y Kyoko, y parece que muchos solo pueden hablar del desempeño técnico, y no ver más allá. ¿Es River City Girls 2 la secuela que hemos estado esperando? ¿Cómo se compara este título con algunos de los mejores exponentes de los últimos años? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

El legado de Technōs

En la mayoría de los casos, los beat’em up cuentan con una serie de objetivos bastante sencillos. No es necesaria una gran excusa para salir a las calles a patear el trasero de cualquier desafortunado que te vea con un mal ojo. De esta forma, muchos de los exponentes modernos han jugado con los tropos establecidos décadas atrás. Streets of Rage 4 toma un camino seguro y continua con los visto en la previa entrega numérica. Shredder’s Revenge funciona como una recopilación de los grandes éxitos de las tortugas. Battletoads de 2020 usa un meta comentario para burlarse de las mascotas de los 90 y cómo han sido olvidadas por el público. Por su parte, el primer River City Girls se enfocó en crear una atmósfera con una serie de personajes memorables que funcionan a la perfección en el mundo de Kunio-kun y Double Dragon. Es así que la secuela se encarga de expandir esta idea, dándole un mayor énfasis al legado que tiene.

River City Girls 2 comienza inmediatamente después de los eventos de la primera entrega. Tras la derrota de Sabuko, el imperio de los yakuza se ve en peligro, por lo que Ken, su hermano y uno de los villanos clásicos de la serie de Kunio-kun, decide contactar a Sabu, su padre, y restablecer el orden en el mundo criminal. Es así que Misako y Kyoko tienen que salir una vez más a las calles para ponerle un fin a esta familia y, en el camino, ayudar a un par de caras nuevas y conocidas. La trama es sumamente básica. Desde el principio sabes exactamente qué va a suceder, y cómo es que los eventos se llevarán a cabo. Sin embargo, lo que hace especial a esta historia son sus personajes, y las interacciones entre todos los protagonistas.

Misako y Kyoko están de regreso, y eso significa una serie de conversaciones llenas de humor, en donde nada se toma con la seriedad que se debería. La chica ruda es sarcástica, y odia interactuar con alguien que no sea Kunio, su novio, y su mejor amiga. Por su parte, la chica tierna es todo lo contrario. Amigable, torpe, y no le tiene miedo a romper la cuarta pared ocasionalmente. Son la combinación perfecta para interactuar con todos los personajes que habitan en River City. Desde los locos ex-jefes de Double Dragon quienes ahora trabajan como cadeneros o vendedores en una tienda de baratijas; pasando por sus compañeros de clase, quienes, por alguna extraña razón, siempre quieren pasar tiempo con este dúo; hasta villanos que son derrotados al instante, no mediante golpes, sino por el simple hecho de no aguantar la actitud despreocupada de las chicas.

El guion está lleno de momentos divertidos y memorables, en donde es imposible no tener una sonrisa, o soltar la ocasional carcajada. WayForward no presenta un juego enfocado en la generación que creció sabiendo quién era Technōs, sino en los Millenials que se pueden identificar fácilmente con las protagonistas, aunque esto no quiere decir que se han olvidado de los fans más aguerridos de Kunio-kun y Double Dragon.

Desde pequeñas referencias en el fondo de un escenario, pasando por remixes de temas clásicos, hasta la aparición de personajes como Billy, Jimmy y, por supuesto, Miriam, River City Girls 2 está orgulloso de su legado y, si prestas atención, incluso podrás encontrar a dos caras muy conocidas del mundo de Guilty Gear. Junto a esto, también nos topamos con una serie de guiños a youtubers famosos, como The Completionist, GameGrumps y Jacksepticeye, así como propiedades de WayForward. Lo mejor de todo, es que el juego tiene un balance entre todo esto, y en ningún momento la aventura se llega a sentir como una serie de señales de contenido que ya conoces, y todo es tratado con el respeto que se merece.

Junto a esto, la secuela decide enfocarse más en el vasto mundo de Kunio-kun. No solo Ken y Sabu, icónicos villanos de la serie, están de regreso, sino que Kunio y Rikki están presentes desde el primer momento. Junto a esto, Miriam de Double Dragon y Provie de River City Ransom: Underground se unen al elenco principal, y cada una tiene una introducción con una cinemática estilo manga que todos los fans amarán. Sin embargo, no todo es tan perfecto como parece. Pese a que contamos con cuatro protagonistas más, ninguno tiene una personalidad marcada más allá de sus pequeñas introducciones.

Gracias a que Misako y Kyoko son el pilar de la historia, si decides experimentar con Kunio, Rikki, Miriam o Provie, estos cuatro personajes tendrán el diálogo de Misako en todas las cinemáticas, mientras que Kyoko siempre estará presente de una forma u otra. Al tener su propia variación del estilo Manzai, la comedia no es tan flexible para tener múltiples personalidades discutiendo en todo momento, y eso tiene algo de sentido. Tener dos o más protagonistas serios discutiendo los eventos no tendría el mismo impacto, y lo mismo sucedería con dos comediantes. Es una consecuencia de la dirección que se tomó desde el primer juego, y espero que esto tenga una solución si una tercera entrega llega en un futuro.

River City Girls 2 es diversión pura. En todo momento tendrás una sonrisa, y las carcajadas son bastante comunes. La trama, pese a ser sencilla, cumple su función al rendirle un homenaje al legado de Technōs y avanzar con la nueva mitología que WayForward y Arc System Work están creando. Una vez más, las personalidades Misako y Kyoko brillan al tener una fantástica química entre ellas, y siempre es interesante ver cómo reaccionan a los eventos que suceden, y a los personajes que conocen. Aunque es lamentablemente que el resto del elenco no tenga la misma atención, espero que los desarrolladores tomen esto en consideración para el futuro de la serie, el cual tiene el potencial de ser espectacular.

Poniendo el art en pixel art

Incluso en un año en donde tuvimos juegos como Triangle Strategy y Live A Live, títulos que llevan las posibilidades del pixel art a nuevos niveles, es impresionante el manejo del estilo que tiene River City Girls 2. La entrega de 2019 ya era sorprendente, con una serie de niveles muy bien detallados y animaciones que dejaban ver la maestría que tiene WayForward en este apartado. De esta forma, la secuela no solo se encarga de expandir este apartado con más locaciones, enemigos y personajes adicionales, sino que están refinando su trabajo a un nivel que bien podría representar un pináculo para el pixel art, más allá de lo que Square Enix está haciendo con su aproximación en HD.

No solo todos los escenarios del primer juego están de regreso, los cuales se han expandido sustancialmente con nuevas áreas, sino que se nos presentan dos niveles completamente originales que, pese a no estar presentes en la primera aventura, se sienten como una parte más de esta versión de River City. Junto a esto, la cantidad de elementos en pantalla se ha expandido. Particulas sencillas, como hojas que caen de los árboles, desechos que salen volando al patear un basurero, y mucho más le dan una mayor sensación de vida a este mundo. Junto a esto, se ha introducido un ciclo de día y noche que nos ofrece otra perspectiva a las zonas que visitamos.

Por su parte, el elenco de villanos menores se ha expandido con caras nunca antes vistas, las cuales, al igual que los enemigos que ya conocemos, tienen variaciones de colores y diseños, lo cual hace que, incluso cuando llevamos varias horas peleando contra la misma clase de antagonistas, los combates nunca llegan a ser monótonos, incluso cuando los yakuza se ponen en nuestro camino desde la primera hasta la última hora. Sin embargo, los que se llevan la atención del jugador son todos los personajes principales.

Misako, Kyoko, Kunio y Rikki tienen un estilo similar al visto en el primer River City Girls, y la mayoría de las novedades que presentan están relacionadas con las animaciones de sus nuevos movimientos. Sin embargo, Miriam y Provie son completamente originales, y un gran agregado para este mundo. La chica de Double Dragon ha dejado de ser una princesa que necesita ser rescatada, y sus músculos, especialmente su abdomen, dejan esto muy claro. Por su parte, la integrante de River City Ransom: Underground cuenta con un estilo callejero, muy similar a una estrella de rap, algo que se puede apreciar en su físico esbelto. De igual forma, los villanos merecen una mención. Además de Sabu y Ken, quienes llevan sus personalidades a su apartado corporal, enemigos como Primo, un chef latino con una decencia marcada, Tsuiko, una joven encargada de las redes sociales de los yakuza con una personalidad y ropa que seguramente has visto en miles de parodias sobre las chicas blancas, y Blaire, quien toma todos los tropos de las chicas góticas y los usa al mismo tiempo, son espectacularses.

Es un gran repertorio de personajes, e incluso es bastante interesante ver cómo es que héroes clásicos de Kunio-kun y Double Dragon son representados en sus cameos. Por si el espectacular pixel art no fuera suficiente, River City Girls 2 también cuenta con dos estilos artísticos más. Uno de estos son las cinemáticas estilo manga que se usan en momentos clave de la historia. Aquí vemos tonos en blanco en negro con un poco de animación, mientras la cámara se mueve de panel a panel, enfocándose en la expresividad de los personajes, y no tanto en su movimiento corporal. Por último, se nos presentan conversaciones en donde usan los diseños HD de cada uno y, dependiendo de la situación, se empleará una de las diferentes opciones, pero estas no son tan variadas.

Sin lugar a dudas, River City Girls 2 es hermoso. Muy pocos juegos de pixel art se pueden comparar con el trabajo de WayForward, y esta secuela usa todo lo que funcionó del primer título, y lo lleva a nuevos niveles con una serie de novedades y pequeñas mejoras que hace de esta experiencia mucho más agradable para el ojo, y los diferentes estilos para las conversaciones y cinemáticas son la cereza en este exquisito pastel.

Megan McDuffee presenta

Al igual que el título original, River City Girls 2 nos presenta con un fenomenal apartado sonoro que se encarga de expandir lo visto en el primer título, y explora el legado de la propiedad. Sin embargo, hay un par de detalles bastante importantes que se tienen que mencionar. En esta ocasión, Chipzel y NateWantstoBattle, quienes ayudaron significativamente en el soundtrack de la entrega de 2019, no están de regreso, y su ausencia se puede notar inmediatamente.

Chipzel se encargó de la música de los jefes, agregando un poco chiptune al soundtrack. Por su parte, NateWantstoBattle jugó un gran papel al crear el tema principal. De esta forma, Megan McDuffee ahora ha tomado el rol principal en el soundtrack entero, y si bien hay un par de colaboraciones con unos artistas invitados, la batuta está a cargo de la compositora. Esto se puede notar desde la introducción, en donde se escucha su voz, pasando por canciones de synthwave que nos acompañan a lo largo de toda la aventura, hasta el último momento del juego. Si bien esto puede sonar como un punto negativo, no lo es.

Megan McDuffee es una gran compositora que ayudó a crear la identidad sonora de la serie, algo que expande en la secuela. Los temas de Ken y Miriam utilizan parte de las canciones más icónicas de River City Ransom y Double Dragon como sus bases, pero se expanden al implementar una serie de elementos que refuerzan el papel de estos personajes en la narrativa. Por su parte, Dance Arcade es una fantástica canción que claramente está inspirada en el trabajo de Yuzo Koshiro, compositor de Streets of Rage, ya que cuenta con todos los elementos que conforman a una pieza de house.

La música es fenomenal de principio a fin. Si bien la ausencia de Chipzel y NateWantstoBattle se puede notar inmediatamente, y no encontramos un trabajo como el de ellos a lo largo de la aventura, McDuffee compensa esto al experimentar con elementos más electrónicos y de house, alejándose un poco del synthwave que tanto la caracteriza. Sin embargo, la música solo es la mitad de la experiencia, ya que las voces también juegan un papel muy importante para la aventura. Kayli Mills y Kira Buckland están de regreso como Misako y Kyoko respectivamente, y a este par se le suman un gran repertorio de cuerdas vocales nuevas y conocidas.

Al igual que en el primer juego, la atención recae por completo en las dos protagonistas, quienes logran capturar a la perfección la actitud de jóvenes rebeldes, pero que al mismo tiempo poseen un corazón de oro. El problema aquí, es que el resto del elenco de héroes no tiene una buena representación, lo cual es una consecuencia del guion. Como ya lo mencioné, el estilo Manzai ocasiona que una persona sería y otra cómica siempre estén en pantalla. El segundo papel está en las manos de Kyoko, por lo que el resto de elenco será el encargado de tener un rol menos alocado. Como consecuencia, las voces pueden ser diferentes, pero no hay un gran cambio en la forma en que las líneas son emitidas entre los actores de Kunio, Provie o Miriam, por ejemplo. Afortunadamente, los jefes y personajes secundarios no sufren de este problema, por lo que también es un deleite escucharlos.

River City Girls 2 tiene un fantástico apartado sonoro que, si bien no ofrece una evolución, si mejora y experimenta con cada uno de los elementos del título original. Megan McDuffee nos vuelve a entregar un soundtrack energético que va de la mano con cada una de las batallas y situaciones en las que nos encontramos, y logra un buen balance entre lo nuevo y el legado de la propiedad. Por su parte, el trabajo de voces es de primer nivel, aunque los problemas del guion, lamentablemente, tienen un impacto en la forma en que el elenco principal es tratado.

Refinando la diversión

River City Girls de 2019 representó un refinamiento de los beat’em up. Cada una de las ideas que nos presentó este título se sentían como la cúspide del género. Los combos, la progresión con toques de RPG, la exploración, todas las herramientas a nuestra disposición, y el hecho de que cada uno de los cuatro personajes era único, fue algo que hizo especial a este título. La pregunta es: ¿a dónde vas después de esto? Claramente, esto fue algo que estuvo en la cabeza de WayForward por mucho tiempo y, por extraño que suena, la respuesta en esta ocasión es la más obvia. Es así que River City Girls 2, en lugar de encontrar el hilo negro, opta por refinar todos los elementos que su predecesor nos ofreció.

Desde el primer instante, todo lo que ya conocemos de River City Girls está presente en la secuela. Esto quiere decir que una vez más tenemos frente a nosotros un beat’em up con pequeños elementos de RPG, en donde el enfoque está en explorar diferentes áreas, encontrar ítems para llegar al jefe del nivel, y en el camino aprendemos nuevos movimientos, reclutamos enemigos para ayudarnos en combate, y compramos ítems para mejorar ciertas estadísticas o habilidades. Esto no ha cambiado, en su lugar, la secuela ha optado por expandir todo esto, y mejorar aspectos que en el primer título tal vez no fueron manejados de una forma esperada.

Para comenzar, tenemos acceso inmediato a Kunio y Rikki, por lo que puedes disfrutar de una buena cantidad de estilos de juego al instante, y esto va de la mano con el hecho de que River City Girls 2 permite cooperativo local para hasta cuatro jugadores, con la opción de multiplayer para dos personas en línea. Junto a esto, se introducen un par de nuevos personajes, Miriam, quien puede ser considerada un cañón de vidrio, ya que posee un gran poder, pero no tanta defensa. Por su parte, tenemos a Provie, una luchadora con un mayor enfoque en la movilidad y en el manejo de grandes cantidades de enemigos. En lugar de ser unas copias, estas chicas son fantásticos agregados que le dan un mayor nivel de complejidad y diversión al juego, ya que tienen sus propias estadísticas, combos, movimientos y estilos de combate.

Hablando de las peleas, esto se ha expandido de una forma sustancial. No solo todos los ataques débiles, fuertes y especiales, los cuales se activan dependiendo de la dirección que tomes al presionar el botón indicado, están de regreso, cada uno dando pie a una serie de combos con lo que puedes tratar a los enemigos como objetos para malabarear, sino que ahora ya tienes movimientos aéreos, lo cual da pie a oportunidades de combate que antes eran imposibles. Gracias a la implementación de un registro de golpes, es muy satisfactorio ver la cantidad de daño que puedes ocasionar en pocos segundos. Hay un sin fin de combinaciones que puedes tratar, y si tienes a una o más personas a tu lado, los villanos van a terminar pareciendo pelotas en un partido de voleibol.

Otro de los mayores cambios que ofrece la secuela, es su estructura. En la primera aventura, cada zona era bastante lineal, aunque permitía pequeños momentos de exploración. Esto ha cambiado en River City Girls 2. Una vez que concluyes la escena de introducción, tienes dos caminos disponibles, y cada uno da pie a otro. De esta forma, tienes la suficiente libertad para visitar gran parte del mapa desde el inicio. Si una sección te está costando trabajo, simplemente puedes visitar otra parte del mundo. Sin embargo, para compensar esta libertad, cada una de las misiones principales involucra un gran nivel de backtracking algo que se puede volver muy tedioso al considerar los grandes tiempos de carga que hay en la versión de Nintendo Switch. Junto a esto, se han introducido minijuegos que, si bien pueden romper un poco el ritmo, son bastante divertidos.

Fuera de los nuevos personajes, estructura de los niveles y los movimientos aéreos, no hay alguna otra novedad marcada. En su lugar, el juego ofrece una serie de mejoras a las mecánicas que ya conocemos. Ya no solo puedes reclutar a un enemigo para que te ayude, ahora es posible tener a dos en todo momento y, para la sorpresa de algunos, los jefes del primer título se pueden usar de esta forma. Los accesorios, ítems que ofrecen una mejora pasiva, cuentan con habilidades que son más útiles a lo largo de la aventura. Los objetos para golpear, como bancas y bicicletas, ahora hacen daño incluso cuando un oponente está en el suelo. Junto a esto, hay una serie de cambios menores respecto a la velocidad y los combos que cada uno de los personajes del título original tenían.

Ahora, es momento de hablar del apartado técnico del juego. Sí, lamentablemente, River City Girls 2 corre a solo 30fps, lo cual es muy extraño al considerar que la primera entrega sí estaba a 60fps. Es probable que esto se debe a que cada zona tiene más detalles y la variedad de enemigos es basta, pero hubiera preferido que la resolución se hubiera sacrificado por tener una alta tasa de cuadros por segundo. Desde el primer momento, esto es muy notorio, e incluso puede ser molesto para más de una persona. Sin embargo, después de un par de horas, te acostumbras, y podrás disfrutar del juego sin muchos problemas. Junto a esto, y como ya lo mencioné, esta entrega sufre de pantallas de carga muy largas. Esto no sería un gran problema si esto solo pasara al cambiar de área principal, pero cada zona, sin importar si es pequeña o grande, requiere que te tomes un par de segundos de descanso, lo quieras o no, lo cual ocasiona que el ritmo de la aventura sufra.

Aun con estos problemas, River City Girls 2 es una fantástica entrega que todos los fans del género necesitan probar. Los cambios que se han hecho hacen que la experiencia sea mucho más divertida, y adictiva. Es muy difícil soltar el control. Aunque al principio el número de habilidades y combos es limitado, una vez que subes de nivel y comienzas a comprar nuevos movimientos, no vas a poder dejar de pelear contra todo lo que se ponga frente a ti. Siempre tienes las herramientas suficientes para vencer a cada uno de los enemigos sin que te pongan un dedo encima, o logren tocar el suelo.

Por su parte, Miriam y Provie son fantásticas inclusiones al mundo de River City Girls. Cada una se siente diferente al resto del elenco, y ofrecen la suficiente variación para que cambies considerablemente tu estilo de juego cada vez que optas por tomar el control de estas dos chicas. De igual forma, jugar con hasta cuatro jugadores en modo local, o dos en línea, hace que la experiencia sea mucho más caótica y divertida. Sí, los problemas técnicos pueden ser un inconveniente para más de uno, pero esto no apoca el trabajo de primer nivel que aquí se nos presenta.

Un clásico de los beat’em up

River City Girls 2 no es el fenómeno que fue el primer título en la serie, y los desarrolladores están conscientes de esto. Es así que la secuela está enfocada en expandir y refinar cada uno de sus elementos. La historia es más alocada y no le tiene miedo a rendirle honor al extenso legado de Technōs, WayForward y Arc System Works. En lugar de presentar algo complicado, el enfoque está en ofrecer una aventura llena de carisma, momentos memorables, y diversión para todos los jugadores. Si bien el enfoque en una comedia Manzai ocasiona que personajes como Kunio, Rikki, Provie, Miriam y Misako compartan la misma personalidad, espero que esto tenga una solución en el futuro.

Por su parte, la presentación visual y sonora son de primer nivel. El mundo de River City Girls nunca se había visto tan bien, y WayForward vuelve a dejar en claro que son los maestros del pixel art moderno. Por su parte, Megan McDuffee no solo nos vuelve a entregar un magnífico soundtrack con sus ya clásicas composiciones de synthwave y pop, sino que experimenta con el house y la electrónica, y es capaz de rendirle honor a Double Dragon, River City Ransom, y a otros exponentes de los beat’em up.

Si bien el gameplay no presenta una gran cantidad de cambios y novedades en comparación con el primer título, todo lo que se introduce es espectacular. Los combos aéreos y los dos nuevos personajes hacen que cada enfrentamiento se sienta impecable. Todas las mejoras al gameplay, sin importar si son grandes o chicas, son más que bien recibidas. Si bien el aspecto técnico no está a la par con lo que se esperaba, no puedo negar que para el final de mi aventura, los 30fps dejaron de importarme, y mi enfoque fue comenzar un New Game+, encontrar todos los secretos y llevar a cada uno de los seis personajes al nivel 30. Una clara muestra de lo divertido y adictivo que es River City Girls 2.