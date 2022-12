ACTUALIZACIÓN: El misterio sobre el joven que irrumpió en The Game Awards anoche sigue creciendo. Ahora, Jason Schreier, periodista de Bloomberg, tuvo la oportunidad de hablar directamente con este individuo, el cual ha sido identificado como Matan y, a diferencia de otros reportes, señala que tiene 15 años. Aunque los motivos detrás de su mensaje siguen siendo un misterio, se ha señalado que es un “bromista judío”.

Just spoke to the guy who interrupted The Game Awards. He says his name is Matan and that he's 15 years old. Some thought his speech was an antisemitic dogwhistle, but he is almost certainly a Jewish prankster. He understood a question I asked in Hebrew (then pretended he didn't) pic.twitter.com/Wv5abgc4ji

