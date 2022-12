Arrestan al joven que irrumpió en The Game Awards

Mientras todos celebramos el premio a Juego del Año para Elden Ring en The Game Awards, un suceso inesperado se llevó a cabo. Después de que Hidetaka Miyazaki terminó su discurso de aceptación, un joven apareció en el escenario principal para emitir un confuso mensaje. Como consecuencia, el individuo fue arrestado.

Para todos aquellos que no vieron la ceremonia en vivo, un joven subió al escenario justo después de Hidetaka Miyazaki, y emitió el siguiente mensaje:

¿Qué significa este mensaje? Bueno, nadie está seguro. De acuerdo con un usuario en Twitter, el joven ya había planeado llevar a cabo esta interrupción. Momentos después, Geoff Keighley, organizador de The Game Awards, confirmó que este individuo había sido arrestado.

The individual who interrupted our Game of the Year moment has been arrested.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2022