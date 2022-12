Estos fueron los mejores anuncios que se dieron en The Game Awards 2022

El día de hoy se llevó a cabo una ceremonia más de The Game Awards, misma en la que se han dado anuncios de lo más interesantes, con noticias que muchos no estábamos esperando a decir verdad. Así que aquí te traemos la lista con los anuncios más importantes de los premios.

Dale un vistazo:

DLC de Dead Cells con Castlevania

Uno de los primeros anuncios fue Dead Cells Return to Castlevania, DLC que combina ambos videojuegos, incluso habrá jefes que involucren a los personajes de la franquicia de Konami, llegará a todas las versiones del juego.

Port de Returnal para PC

Sony confirma que uno de sus exclusivos para PS5 tendrá port para PC, Returnal. Así los rumores de este videojuego se han hecho realidad. Aún no tiene fecha de lanzamiento programada.

Revelan fecha de lanzamiento de Street Fighter VI

Se dio a conocer un nuevo tráiler de Street Fighter VI, a la vez se confirma que el juego se lanza al mercado oficialmente el próximo 2 de junio. Se lanza en PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Se ha confirmado el desarrollo de Hades 2

De la nada salió un video del próximo juego de Supergiant Games, Hades 2, mismo que va a continuar la historia que vimos hace algunos años atrás. Aún no tiene fecha de lanzamiento ni plataformas confirmadas.

Revelación de Judas, de los creadores de Bioshock

Se mostró el primer tráiler de Judas, creación de Ghost Story, estudio del principal responsable de Bioshock, Kevin Levine. Llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC. No tiene fecha de lanzamiento aún.

Bayonetta Origins sorprende con su anuncio

Con una jugabilidad nueva en comparación a los originales, se ha presentado Bayonetta Origins, juego que da una otra perspectiva de la bruja en sus años de infancia. Llegará el 17 de marzo a Nintendo Switch.

Nuevo avance de Suicide Squad Kill The Justice League

Liberan nuevo video de Suicide Squad Kill The Justice League, nuevo juego de Rocksteady que pone como protagonistas a dicho grupo de antihéroes. Se hace un homenaje al fallecido Kevin Conroy. El juego se lanza el 26 de mayo de 2023 en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fecha de salida de The Last of Us Part I en PC

PlayStation confirma la fecha de lanzamiento para The Last of Us Part I en PC. Llegará a Steam el próximo 3 de marzo del 2023.

Primer avance y fecha de lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor

Días atrás se ha filtrado la fecha de salida de Star Wars Jedi: Survivor. Y así es, será lanzado para PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 17 de marzo de 2023.

Se libera demo de Forspoken para PS5

Se da a conocer nuevo gameplay de Forspoken, pero también hay una demo recién liberada para PS5. Los usuarios ya pueden empezar a hacer la descarga.

Revelación oficial y primer avance de Death Stranding 2

Se mostró el primer avance del próximo juego de Hideo Kojima, Death Stranding 2. Juego que va a continuar lo que vimos en el primer título, está planeado para PS5 y aún no tiene fecha de salida.

Primer tráiler Immortals Aveum

Sale a la luz la nueva creación de EA Originals, Immortals Aveum. Este título será lanzado en algún punto del 2023.

Nuevo tráiler de Tekken 8

Se presenta un nuevo video de Tekken 8, juego que competirá directamente con Street Fighter VI en el ámbito de peleas. Aún no tiene fecha de lanzamiento oficial.

Baldur’s Gate 3 consigue su ventana de lanzamiento

Mediante un nuevo video se confirma la ventana de lanzamiento para Baldur’s Gate 3, será ni menos que a medio año de 2023.

Se reveló la fecha de salida de Diablo IV

Se da a conocer la fecha de lanzamiento para Diablo IV, misma que ya se habría filtrado algunos días atrás. Llega el 6 de junio a las diferentes plataformas.

El DLC de Horizon Forbidden West es confirmado

Los rumores al fin fueron confirmados con la confirmación del DLC de Horizon Forbidden West. será lanzado el próximo 19 de abril para PS4 y PS5.

Nuevo avance de la película de Super Mario Bros.

Durante la entrega de premios un avance nuevo de la película de Super Mario Bros. se ha liberado al público, se trata más de una escena de la cinta.

Nuevo videojuego de Crash Bandicoot está en camino

Se da a conocer mediante un tráiler el videojuego de Crash Team Rumble, multijugador que llegará a todas las plataformas el próximo año. El único que no lo recibirá será Nintendo Switch.

Armored Core VI es revelado por FromSoftware

La franquicia de Armored Core estará de vuelta de manos de FromSoftware, misma que la compañía había dejado en el olvido por un rato. Incluso mostraron el primer avance. Llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC en 2023.

Muestran nuevo tráiler del DLC de Cyberpunk 2077

El DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, mismo que nos confirma la participación del consagrado actor, Idris Elba. Llegará en 2023 para Xbox Series X/S, PS5 y PC.

Nuevo vistazo a Final Fantasy XVI

Se lanza nuevo video para mostrar más contenido de Final Fantasy XVI, juego que se lanzará en verano del 2023. Llegará a PS5 y PC. Aunque esta exclusividad es temporal con PlayStation.

Este fue un resumen de lo más importante que se mostró en la ceremonia de premios.

Vía: The Game Awards