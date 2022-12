The Last of Us Part I ya tiene fecha de salida en PC

The Game Awards 2022 fue el escenario de varios anuncios interesantes, donde resalta la revelación de Hades 2, Judas, más avances de Suicide Squad, entre más comerciales que emocionaron a la gente del público. Y algo que estaban esperando los fans de Naughty Dog fue la revelación de la fecha de salida de The Last of Us Part I en PC.

Mediante un pequeño video se confirmó que el 3 de marzo de 2023 el juego estaría llegando a la plataforma oficialmente. Aquí el video oficial:

Recuerda que la serie tendrá su estreno antes en HBO Max.

Vía: The Game Awards