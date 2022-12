Fans agregan a Bill Clinton en Elden Ring mediante mod

El día de ayer The Game Awards sorprendió con una cantidad de anuncios importantes, incluso se hizo presente el primer tráiler oficial de la segunda parte de Death Stranding. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la parte final del evento, la cual tuvo como protagonista a un chico que dio un mensaje extraño relacionado a Bill Clinton.

Después de la oleada de memes que se dieron en relación al tema, era lógico que los fanáticos iban a ir más allá, por lo que lograron crear un mod en el que agregaron al famoso ex presidente en Elden Ring. Fue un trabajo de lo más fugaz, pero efectivo, dado que no luce para nada mal en el juego, incluso se le puede ver teniendo algunos combates.

Checa el video:

We're proud to announce the collaboration between #ELDENRING X #BillClinton that was announced in #TheGameAwards ! pic.twitter.com/QTpR0UHYHe

— Arestame (@Arestame_Arkeid) December 9, 2022