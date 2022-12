Así debutó God of War: Ragnarok en Estados Unidos

Noviembre fue un mes bastante movido para el mercado de los videojuegos. De esta forma, el NPD Group, organización que se encarga de recopilar y compartir información relacionada con la venta de videojuegos en Estados Unidos, ha revelado la lista de los juegos más vendidos en este mercado el mes pasado y, no, God of War Ragnarok no se encuentra en el primer puesto.

De acuerdo con el NPD Group, el juego más vendido de noviembre en Estados Unidos fue Call of Duty: Modern Warfare II, el cual no solo logra posicionarse en el primer puesto por segundo mes consecutivo, sino que ya es considerado el título más exitoso de este mercado en 2022.

Por su parte, God of War: Ragnarok obtuvo el segundo puesto, seguido de Pokémon Scarlet & Violet en el tercer lugar. De igual forma, Tactics Ogre: Reborn, otro de los nuevos lanzamientos de noviembre, debutó en el puesto número 17. Sin embargo, es importante mencionar que la lista no toma en cuenta las ventas digitales, solo las físicas.

Aunque hace unos días vimos el lanzamiento de Need for Speed: Unbound, Marvel’s Midnight Suns y The Callisto Protocol, es muy probable que la lista de diciembre en Estados Unidos no tenga muchos cambios en el primer puesto. En temas relacionados, el PS5 ya es la consola más vendida en Estados Unidos.

Nota del Editor:

Más que los nuevos lanzamientos o God of War: Ragnarok, será muy interesante ver qué sucederá con Pokémon Scarlet & Violet. Aunque sus ventas iniciales fueron impresionantes, la opinión del público ha sido negativa, por lo que podríamos ver una disminución marcada en las ventas.

Vía: GamesIndustry.biz