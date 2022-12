Santa Monica Studio felicita a FromSoftware por la victoria de Elden Ring

El día de ayer The Game Awards reveló todo tipo de juegos interesantes, entre ellos Death Stranding 2, Hades 2, Judas, y hasta la siguiente entrega oficial de Armored Core. Pero está claro que a lo que se iba era a conocer el videojuego del año. Al final ganó Elden Ring, eso a pesar de que God of War Ragnarok se encontraba arrasando con toda categoría posible.

Poco después de que terminara toda la emoción y euforia de la noche, Santa Monica Studio dio los agradecimientos a los fans, sobre todo por apoyar al nuevo videojuego de Kratos en todo momento. Y junto a esta publicación, también felicitaron a FromSofwtare, dado que se notó el esfuerzo que metieron en su videojuego con la innovación del mundo abierto.

Aquí su publicación:

Congratulations to @ELDENRING for winning Game of the Year!

Truly an incredible experience, we hope everyone at @fromsoftware_pr is proud of this amazing accomplishment. Well deserved! 💙 #gameawards pic.twitter.com/VFqmiQXxJr

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 9, 2022