Fin de semana gratis de PS Plus para PS4 y PS5

Durante ciertos periodos de tiempo Sony suele liberar el multijugador de sus consolas totalmente gratis, y es que para poder jugar en línea los jugadores necesitan sí o sí pagar la membresía de PlayStation Plus habitualmente. Pero como mencionamos, hay ocasiones que lo suelen liberar a todo público, y en los próximos días es algo que va a pasar.

Los próximos 18 y 19 de febrero, los usuarios podrán jugar en línea a títulos como Call of Duty, Destiny, FIFA, Guilty Gear, entre otros videojuegos que requieran la suscripción sin ningún tipo de costo, siempre y cuando tengan su cuenta de PS Network. Esto se debe a que este mismo fin habrá torneos oficiales que incentivan para algún pagar la suscripción.

Claro, hay algunas reglas que se deben tomar en consideración, y eso es que no pueden descargar los juegos mensuales gratis de PS Plus, dado que para hacerse con ellos es necesario pagar. Los juegos actuales del catálogo son ​​OlliOlli World (PS5/PS4), Mafia Definitive Edition (PS4), Evil Dead: The Game (PS5/PS4) y Destiny 2: Beyond Light (PS5/PS4 DLC).

Al final, esta es una manera para tratar de convencer a los dueños de consolas PlayStation que se sumen a pagar la membresía, dado que hace no muchos meses atrás se acaban de añadir planes para tener juegos gratis mes con mes, esto más allá de los básicos. Por su parte, también se anunció que la PS Plus Collection terminará de ofrecer su catálogo.

Vía: VGC

Nota del editor: Personalmente yo no juego nada online en PlayStation, así que francamente me da igual que lo den gratis, lo bueno sería que den los juegos gratis del servicio.