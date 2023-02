Si bien Horizon: Call of the Mountain es el título de lanzamiento que todos los usuarios del PlayStation VR2 deben de tener, no hay que olvidar que el mismo 22 de febrero estará disponible Resident Evil Village VR, el cual, como su nombre lo indica, nos permite disfrutar de este título de horror en primera persona, algo que podemos ver claramente en su nuevo tráiler.

A solo una semana de su lanzamiento, PlayStation ha compartido un nuevo tráiler de Resident Evil Village VR Mode. Aquí podemos ver más del gameplay en primera persona, así como un par de novedades únicas para este modo, como una galería de tiro y la posibilidad de tocar el piano.

Resident Evil Village VR Mode llegará al PlayStation VR2 el próximo 22 de febrero. Lo mejor de todo, es que esta es una actualización gratuita para todos los usuarios del juego base. Es así que podrás disfrutar de esta escalofriante aventura en su totalidad sin gastar un solo centavo, siempre y cuando ya tengas el título principal.

En temas relacionados, puedes checar un nuevo vistazo al PlayStation VR2 aquí. De igual forma, estos son los juegos para PlayStation Plus Premium y Extra para febrero.

Nota del Editor:

Si de por sí Resident Evil Village ya es un juego de terror que sí saca varios sustos, especialmente cuando somos perseguidos por el bebé, no puedo imaginarme que se sentirá una vez que puedes ver todo en primera persona.

Vía: PlayStation.