Ejecutiva de Activision se burla de Sony

El día de ayer se llevó a cabo una importante junta en Reino Unido, en donde altos ejecutivos de Microsoft y otras compañías se reunieron ante la Autoridad de Competencia y Mercados, o CMA por sus siglas en inglés. Al final de esta sesión, los representantes de Activision demostraron un gran entusiasmo, al grado de que una ejecutiva de esta empresa se burló de Sony en redes sociales.

Durante la junta con la CMA, Microsoft no solamente dejó en claro que estaban dispuestos a cumplir con las peticiones para garantizar que no habrá prácticas monopólicas si se aprueba la compra, sino que también se dio información que señala a esta compañía por debajo de Sony. Después de la reunión, Lulu Cheng Meservey, vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Corporativos y CCO en Activision Blizzard, compartió dos mensajes. El primero fue una declaración sobre lo que se llevó a cabo ayer:

We’re confident regulators will find that our proposed merger will promote competition and create more opportunities for workers and better games for our players.

